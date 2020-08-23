Kuralsız oyuncuları kimler? Kuralsız filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Kate Winslet, Miles Teller ve Ansel Elgort'un aldığı Kuralsız filmi hakkında detaylar haberimizde...

KURALSIZ OYUNCULARI KİMLER?

Shailene Woodley = Beatrice "Tris" Prior

Theo James = Tobias "Dört" Eaton

Octavia Spencer = Johanna Reyes

Jai Courtney = Eric Coulter

Ray Stevenson = Marcus Eaton

Zoë Kravitz = Christina

Miles Teller = Peter Hayes

Ansel Elgort = Caleb Prior

Maggie Q = Tori Wu

Naomi Watts = Evelyn Johnson-Eaton

Kate Winslet = Jeanine Matthews

Mekhi Phifer = Max

Daniel Dae Kim = Jack Kang

Keiynan Lonsdale = Uriah Pedrad

Ashley Judd = Natalie Prior

Suki Waterhouse = Marlene

Janet McTeer = Edith Prior

Rosa Salazar = Lynn

Emjay Anthony = Hector

Jonny Weston = Edgar

KURALSIZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin konusu, öncekinden üç gün sonrasını alır ve Tris Prior'u izlemeye devam eder; Tris ve Dört, Jeanine ve Bilge'lerin geri kalanının yaptığı darbeden kaçmaya çalışırlar. Post-apokaliptik Chicago'da gruplaşma sistemi parçalanmıştır ve herkes güç için umutsuzluğa düşmüştür - ve de cevaplar için. Filmin çekimleri 27 Mayıs 2014'te Atlanta Georgia'da başlamıştır ve 6 Eylül 2014'te resmi duyuru yapılmıştır.