Son dakika haberleri... Merakla beklenen yeni ekonomi paketinin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi adını verdiği ürünün ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Bakanlığın açıklamasında, vatandaşların kurdaki dalgalanma karşısında mağdur olmaması için ilgili paketin devreye alındığı kaydedildi.

KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasıyla Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi nedir, ayrıntıları neler ve başvurusu nasıl yapılır gibi birçok konu netlik kazandı. Öte yandan, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi başvuru yapılacak bankalar hakkında da bilgi paylaşıldı.