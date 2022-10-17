Kur korumalı mevduatın maliyeti 84.9 milyar TL

Hazine Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması kapsamında mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunması için Hazineden mart ayından bu yana 84 milyar 899 milyon lira ödeme yapıldı. Bu kapsamda mart ayında 11.7 milyar, nisanda 4.6 milyar, mayısta 4.8 milyar, haziranda 16.1 milyar, temmuzda 23.4 milyar, ağustosta 15 milyar, eylülde ise 9.3 milyar lira ödendi.
MERKEZ'İN ÖDEMELER AÇIKLANMIYOR
KKM uygulamasına göre, Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarının KKM’ye dönüştürülmesi halinde faiz ödemeleri ile kur arasındaki fark Hazine'den karşılanıyor. Döviz tevdiat hesaplarının KKM’ye dönüştürülmesi halinde ortaya çıkan fark ise Merkez Bankası’nca karşılanıyor.
Merkez Bankası’nın ödemeleri açıklanmıyor. Bütçede yer alan tutarlar sadece Hazine'den karşılanan KKM ödemelerinden oluşuyor.
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