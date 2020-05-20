Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Final programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarışma finaline video konferansla bağlanarak yarışmacıları tebrik etti. Finalde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi de belirlendi.

KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Dört sezondur TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda" ödüller sahiplerini buldu. Birinci, Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Hüseyin Akbulut oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIŞMACILARI TEBRİK ETTİ

Final programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarışma finaline video konferansla bağlanarak yarışmacıları tebrik etti.

Tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erdoğan, "Rabb'imizin bin aydan hayırlı olduğunu müjdelediği leyle-i kadirin ülkemizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Yine Rabb'imizin ifadesiyle tan yeri ağarana kadar kutlu bir esenlik gecesi olan leyle-i kadirin hepimizin affına, mağfiretine ve kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu mübarek gecede Allah'a açılan ellerin ona yönelen kalplerin onu yakaran dillerin muradlarına ermesini Rabb'imden diliyorum." diye konuştu.

"YENİLEDİĞİMİZ ÜMİTLERİMİZ, EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIMIZ VE DAYANAĞIMIZ OLACAK"

Erdoğan, duaların, niyazların, yakarışların, hamdlerin, tesbihlerin ve tehlillerin Allah'a ulaşacağını ümit ettikleri bu geceden istifade etmeyi dileyerek, şunları söyledi:

"Rabb'imizin sadece kendisi için istediği oruç ibadetini hakkıyla yaparak leyle-i kadire ve ardından bayrama ulaşanlara ne mutlu. İftarıyla, teravihiyle, sahuruyla gecesi ayrı oruçlu olarak geçirdiğimiz her anıyla gündüzü ayır bereketli ramazan-ı şerifin faziletinden istifade edenlere ne mutlu. İnsanoğlunun Rabb'inin karşısına günahsız olarak çıkma idealini hayata geçirme fırsatı olan leyle-i kadirde bu şerefe nail olabilenlere ne mutlu.

Kadir Gecesi'nde yenilediğimiz ümitlerimiz bir sonraki vuslata kadar bizim en büyük güç kaynağımız ve dayanağımız olacaktır. Bizi bu yıl da ramazana ve Kadir Gecesi'ne ulaştıran Rabb'imize hamdediyoruz. Tabii bu gecenin feyzinden ve bereketinden ancak kalbi hak deryasına açık kul olduğunun bilincinde ve kulluğunun sorumluluklarını yerine getirenler istifade edebilir.

Kendi iç dünyasındaki nefis savaşını Rabb'ine teslimiyetle barış iklimine döndüren her muttaki Müslüman için bu gecenin değerine bedel biçilemez. Rabb'imden her geceyi kadir, her gördüğümüzü Hızır bilerek geçirecek bir şuurla hayatımızı geçirmeyi nasip etmesini diliyorum."

Halkın bu kutlu gece ile ilgili duygularının ramazan manilerine kadar yansıdığını anımsatan Erdoğan, bu manilerden birini okudu.

"İNŞALLAH BU MUSİBETİN DE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin, Kur'an ayı olan ramazan-ı şerifi hakkıyla ihya etmenin en güzel yollarından olduğunu aktararak, "Peygamber Efendimiz 'Güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır.' buyurur. Ülkemizin farklı bölgelerinden bu yarışmaya iştirak eden Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu sene tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik. Ancak, Rabb'imizin buyurduğu gibi 'Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır'. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Bu mübarek günlerde yoksullarla, mazlumlarla, gariplerle dayanışmasını artıran ihtiyaç sahiplerine el uzatan milletin her bir ferdine şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Önümüzdeki yıllarda ramazanları tekrar özlediğimiz haliyle yaşama temennisiyle dereceye giren kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Her gecemizin kadir, her gündüzümüzün bayram gibi olması temennisiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

Erdoğan, yarışmada emeği geçen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e teşekkür etti.

BİRİNCİLİĞE BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ MÜEZZİN KAYYIMI AKBULUT LAYIK GÖRÜLDÜ

Jüri üyelerinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda, birinciliğe Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Hüseyin Akbulut layık görüldü.

Akbulut, 50 tam cumhuriyet altını ödülünü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan aldı.

Erbaş, "TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Artık milletimiz her ramazan geldiğinde ekranlarda kuran yarışmasını bekliyor. 4 yıldır bu güzelliği milletimize yaşatıyor." dedi.

"RAMAZAN AYINDA EVLER KUR'AN-I KERİM DOLDU"

Yarışmanın ikinci ve üçüncüsüne ödüllerini TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren verdi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması ile birlikte ramazan ayında evlerin Kur'an-ı Kerim dolduğunu, hayat dolduğunu belirten Eren, yarışmanın ilk düzenlendiği günden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine özel bir desteği olduğunu, bugün de bu programda kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

EREN, TRT ÇALIŞANLARINI DA UNUTMADI

İbrahim Eren, koronavirüs salgınına rağmen programın ekranlara gelmesinde büyük emeği olan TRT çalışanlarını da unutmadı.

Eren, "Salgına rağmen canla başla çalışan, büyük fedakarlık yapan TRT iç yapımlar ekibine de bu programı bir TRT klasiği haline getirdiği için canı gönülden hasleten ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

TRT 1, önümüzdeki yıllarda da kuran ziyafetini ekranlarına getirmeye devam edecek.