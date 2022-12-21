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Küpün hacmi nasıl bulunur, formülü nedir? Küpün hacmi nasıl hesaplanır?

Üç boyutlu ve alanları birbirine tamamen eşit olan altı karenin birbiriyle birleşmesi sonucu ortaya çıkan geometrik şekle küp adı verilmektedir. Düzgün bir yapıya sahip olan altı yüzlü bir şekil olan küpün hacminin hesaplanması geometrinin ana konularından bir tanesidir. Bilindiği üzere elle tutulabilen tüm somut maddelerin bir hacmi bulunmaktadır.

Giriş: 21.12.2022 - 01:41 | Güncelleme: ABONE OL
Küpün Hacmi Nasıl Bulunur, Formülü Nedir? Küpün Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Geometri derslerinin öne çıkan konularından biri olan ve sınavlarda sıklıkla bir soru çeşidi olarak kullanılan küpün hacmi nasıl hesaplanır? İşte, küp hacim hesaplama hakkında tüm detaylar…

Küpün Hacmi Nasıl Bulunur?

Bir nesnenin ya da bir maddenin uzay boşluğunda kapladığı yere fizikte hacim adı verilmemektedir ve elle tutulan tüm somut madde ve nesnelerin bir hacmi bulunmaktadır. Geometride var olan birçok şeklinde hesaplaması yapılmaktadır. Peki, küpün hacmi nasıl hesaplanır?

Alanları birbirine eşit olan altı adet karenin dik açılarla birbiriyle birleşmesi sonucu oluşan ve iç boyutlu, düzgün altı yüzlü bir forma sahip olan geometrik şekillere küp adı verilmektedir. Toplam 6 yüzü ve 12 ayrıtı bulunan küpün hacim hesaplaması da üç ayrıtın birbirleriyle çarpılması sonucu elde edilmektedir.

Bu tanımı sayılar üzerinde şu şekilde örnekleyebiliriz. Bir ayrıtının uzunluğu 4 olan bir küpün hacmi 4x4x4 çarpımı üzerinden bulunmaktadır ve kısaca 4ün küpü olarak ifade edilmektedir.

Küpün Hacim Formülü

Tüm ayrıtları eşit uzunlukta olan bir geometrik şekil olan küpün formülü aşağıdaki görselde verilmiştir.

Görselde de görüldüğü üzere bir küpün hacmini hesaplamak için üç kenar ya da bir diğer ifadeyle ayrıt birbirleriyle çarpılmaktadır. Örneğin bir kenarının uzunluğu a olan bir küpün alanını a x a x a= a3 formülü ile bulabiliriz.

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