A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Uluslar Ligi maçları öncesinde açıklamalarda bulundu.
Kuntz'un basın toplantısındaki sözlerinden satır başları şöyle:
"Trabzonspor'u ve Sivasspor'u kazandıkları kupalardan ötürü tebrik ederim. Ayrıca Fenerbahçe ve Konyaspor'u da Avrupa kupaları için tebrik ederim. Şu anda 2024 Avrupa Şampiyonası dosyasını açmış durumdayız. Bizleri karmaşık bir süreç bekliyor ancak Uluslar Ligi arka kapıdan Avrupa Şampiyonası'na gidiş yolu açıyor.
Bu ülkenin en büyük oyuncularından biri olmak istiyorsanız şu anda tatilde değil de milli takım kampında olduğunuz için gurur duymalısınız.
Burak Yılmaz, milli takımı bıraktıktan sonra takımımız yeni bir hiyerarşi kazandı. Hakan ve Enes gibi isimlerin burada olması bize yeni düzen için fırsatlar tanıyacak.
YUNUS AKGÜN'E ÖVGÜ
Yunus Akgün'ün bu sezon Kasımpaşa maçında gösterdiği performans beni çok etkiledi. 10 kişi kalmalarına ve maç 3-0 olmasına rağmen sürekli bir şeyler yapmayı denedi. Ayrıca Galatasaray'a gol atıp sevinmemesi de benim Türk Milli Takımı'nda görmek istediğim oyuncu karakterine uyuyor. Milli Takım'da olmayı hak etti.
MEHMET CAN VE AMDOUNI
Almanya'da Schalke'yi ziyaret ettim ve onlarla Mehmet Can Aydın hakkında görüştüm. İsviçre'de Zeki Amdouni var ancak İsviçre Milli Takımı oyuncuyu milli takıma çağırdığı için işimizin zor olduğunu düşünüyorum.
"FERDİ, FENERBAHÇE'NİN EN İYİLERİNDENDİ"
Ferdi, bize taktiksel varyasyon imkanı sağlıyor. Sağ bek, sol bek ve bir mevkiide daha oynuyor. Onu daha önce Almanya'dayken izlemiştim. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularındandı.
MERT HAKAN, İRFAN CAN KAHVECİ VE EMRE MOR'UN KADRODA OLMAMASI...
Karşındakini itham etmeden iletişim kurmak gerekiyor. O nedenle ithamlar ve ifade ediliş biçimleri beni mutlu etmedi.
Orta sahada çok fazla oyuncum var. Orkun, Salih, Hakan, Dorukhan...
İrfan Can ve Emre Mor için milli takım kapısını açık tutuyorum. O bölgelerde 4 oyuncu tercih ettik.
Benim için önemli olan tek kriter performans. Son kadroya baktığımızda 8-9 oyuncumuz yurt dışında oynayan oyunculardı. Oyuncunun yurt içinde ve yurt dışında oynaması benim için önemsiz."
Detaylar birazdan...
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