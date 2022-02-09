Künefeden NFT yaptılar!

Gelecek üç yılda 80 milyar dolar hacme ulaşması beklenen NFT (Non Fungible Token, Benzersiz Dijital Varlık) pazarı her gün başka bir yenilikle şaşırtıyor. Daha önce internetin kaynak kodlarından bir gazete makalesine birçok gerçek varlığı dijital ortama taşımayı mümkün kılan NFT projelerine sıra dışı bir yenilik de Türkiye’den geldi.
Beyzade Künefe Ortağı Ercan Kılıç, ilginç projelerini şu sözlerle duyurdu: “Retro oyunlardan uyarlamalarla künefe, baklava, dolama gibi çeşitli tatlılarımızı ve Antep fıstığını NFT’lere dönüştürerek Türkiye’de bir ilke imza attık. Oluşturduğumuz 10 farklı dijital varlığı dünyanın en büyük NFT pazarı OpenSea platformunda kullanıcıların beğenisine sunduk. Ürettiğimiz NFT’lerden 5’ini takipçilerimize hediye etmeyi planlıyoruz.”
RETRO OYUNLARDAN İLKAM ALDI
Baklava, künefe, dolama gibi tatlıların ve Antep fıstığının Alien Invasion, Space Invaders, Pac-Man, Battle City, Tetris, Mario gibi retro oyunlardan ilhamla NFT projesine dönüştürülmesine ilişkin yorumlarını paylaşan Ercan Kılıç, “Kurulduğumuz günden bu yana çok önemsediğimiz sosyal medya ve dijital pazarlamanın NFT gibi dijital trendlerle nasıl dönüştüğüne de yakından tanıklık ediyoruz. Son dönemde küresel çapta faaliyet gösteren birçok markanın NFT'yi bir müşterileriyle yeni bir temas noktası olarak kullanmaya başladığını fark ettik” diye konuştu.
“SIRADA METAVERSE VAR”
Müşterilerini ve teknoloji tutkunlarını şaşırtacak yeni çalışmalara hazırlandıklarını belirten Ercan Kılıç “Çok yakında sanal evren metaverse’te de bir konsept çalışmaya imza atacağız” dedi.
Geleneksel tatlıların NFT’lerini bir döneme damgasını vuran retro oyunlardan ilhamla tasarlayan Volantis Digital Agency kreatif ekibinden Alperen Özmen ise “Beyzade Künefe’yle NFT dünyasında önemli olanın konsept yaratmak olduğu konusunda anlaştığımız için keyifli ve güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Bu projenin müşterilerin yanı sıra NFT topluluğunun da dikkatini çekeceğini düşünüyorum” yorumunda bulundu.
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