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        Haberler Gündem Kumburgaz’da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada

        Kumburgaz’da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada

        İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bir binanın duvarlarının yıkılma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 09:11 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:11
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        Kumburgaz'da bina duvarları böyle yıkıldı
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        Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz’da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarlar yıkıldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, " 1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5’inci katta. Binalarımız da eski" dedi.

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