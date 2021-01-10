İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, masalarda çay içerek kumar oynayan 10 kişiyi suçüstü yakaladı.

İHA'nın haberine göre polis, iskambil kartlarına el koydu. 12 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 51 bin 420 yüz lira idari para cezası kesti.

Öte yandan iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

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