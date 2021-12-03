Kulüplerden Dünya Kupası kararı

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu, önemli sorunların yaşandığı bir dönemde profesyonel futbolun geleceği ile ilgili kritik konuları ele almak üzere Paris'te toplandı.

Nasser Al-Khelaifi başkanlığındaki ECA Yönetim Kurulu toplantısı, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Alessandro Antonello (Inter Milan), Miguel Angel Gil (Atletico Madrid), Vinai Venkateshem (Arsenal FC) ve Daniel Levy'nin (Tottenham Hotspur) katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıydı. 2 Aralık'ta gerçekleştirilen ve uzun süren toplantıda Oliver Kahn (Bayern Munich) 1. Başkan Yardımcısı olarak atandı. Eski başkan yardımcısı Michael Gerlinger (Bayern Munich) ise yönetim kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılmaya devam edecek.

Yönetim Kurulu'nun masaya yatırdığı bazı konular ve aldığı kararlar şöyle:

-FIFA Dünya Kupaları'na katılan futbolcuların büyük çoğunluğunu gönderen Avrupa'daki 240'tan fazla profesyonel futbol kulübünü temsil eden ECA Yönetim Kurulu, FIFA'nın Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenleme önerisine oy birliği ile karşı çıktı.

-Hem erkekler hem de kadınlar Uluslararası Maç Takviminin (IMC) gelecek dönemde; (1) kulüplerin ve uluslararası futbolun ihtiyaçlarını karşılayacak ve doğru dengeyi sağlayacak, (2) mevcut durumda göz ardı ediliyor gibi görünen oyuncular için gerekli güvence ve koruma imkanlarını oluşturacak ve (3) karar sürecinde kulüp futbolunun ve ECA'nın merkezi rolünü dikkate alacak şekilde düzenlenmesi istendi.

-Kurul ayrıca, salgın nedeniyle kötüleşen halk sağlığı ve son milli maç araları sırasında karşılaşılan ciddi zorlukları göz önünde bulundurarak, Afrika Uluslar Kupası ve 2022'nin başlarındaki milli maç arası öncesinde, oyuncu sağlığı ve güvenliği konusundaki derin endişelerini dile getirdi. Kurul, sağlık durumu endişe verici bir şekilde kötüleşmeye devam ederken, oyuncuları ve kulüp çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamak için FIFA ile acilen temasa geçilmesini kabul etti.

-Eylül ayındaki "Avrupa Futbolunun Geleceğine İlişkin UEFA Konvansiyonu"nda ele alınan konular hakkında, Avrupa futbolunun sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik daha ayrıntılı geri bildirimlerin hazırlanması.

NASSER AL-KHELAIFI KONUŞTU

2021'in bu son toplantısı, başarısızlıkla sonuçlanan Avrupa Süper Ligi girişiminin ve COVID-19 salgınının yarattığı çalkantılı bir yılın ardından gerçekleşti. Toplantıda kulüplerin, düzgün işleyen bir futbol sisteminin temeli ve geleceği olduğuna dair ECA üyelerinin duyduğu ortak inanç daha güçlü bir şekilde vurgulandı.

Yönetim Kurulu toplantısının ardından, ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi şunları söyledi: "Avrupa'daki 240'tan fazla futbol kulübünü temsil eden ECA'da kararlarımızı birlik ve bütünlük içinde alıyoruz. Bu mutabakat, kararlarımızı daha da güçlü kılıyor. Bugün ECA Yönetim Kurulu, Uluslararası Maç Takvimi ile ilgili alınacak tüm kararlarda, Avrupa kulüplerinin sesine gerektiği gibi saygı gösterilmesi ve kapsamlı istişareler yürütülmesi konusundaki ısrarını açıkça belirtti.

COVID'in neden olduğu zorluklarla mücadeleyle geçen bir yılın ardından, yılın son toplantısını tamamen yeniden kurulmuş, yeniden birleşmiş ve yeniden odaklanmış bir Kurul ile gerçekleştirmemiz çok önemliydi. Yönetim Kurulumuzda futboldaki en yetenekli ve vizyoner kulüp liderlerinden bazılarına sahip olduğumuz için şanslıyız. ECA'nın 2022'de, futbolun geleceğini şekillendirmede ve güvence altına almada belirleyici bir rol oynayacağına inancım tam."