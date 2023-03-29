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Kulüpler Birliği, saat 14.00'te Ali Koç başkanlığında bir araya geldi. Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına yönelik kararını görüştü. Toplantıya katılan 11 kulüpten 7'sinin iki takımın tüm maçlarının geçersiz sayılmasını istediği ortaya çıktı. Kulüpler cuma akşamına (31 Mart) kadar yazılı kararını bildirecek ve bu karar tavsiye olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilecek. 7 KULÜP: "MAÇLAR İPTAL EDİLSİN" Beşiktaş başta olmak üzere toplantıya katılan 11 takımdan 7'si, Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarının tüm sayılmaması gerektiğini savundu. Beşiktaş, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, İstanbulspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un mevcut kararın değişmesini istediği öğrenildi. 4 KULÜP: "AYNI KARAR DEVAM ETSİN" Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor ve Giresunspor ise Gaziantep FK ve Hatayspor ile deprem felaketinin ardından maçı olan takımların 3-0 hükmen galip ilan edilmesi yönünde görüş bildirdi. TFF'nin şu anki kararı da bilindiği üzere bu yönde...

ALİ KOÇ: 31 MART'A KADAR GÖRÜŞÜMÜZÜ TFF'YE İLETECEĞİZ Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’taki ofisinde yapılan toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya 12 kulübün katıldığını söyleyen Koç, "Hatayspor Başkanı da katıldı. Mazereti olan arkadaşlarla da istişare ettiğimiz konuları yazıyla kendilerine sorduk. Cevap bekliyoruz. 31 Mart Cuma gününe kadar da görüşümüzü Türkiye Futbol Federasyonu’na ileteceğiz. Bu deprem vesilesiyle iki takımımızın ligden çekilmesiyle, bundan sonraki puan durumunun nasıl hesaplanacağı üzerine haberler yapılmış. Sizin beklentinizin aksine gergin bir toplantı olmadı. Konuştuğumuz pek çok konudan bir tanesi bu konuydu. Yabancı oyuncu sayısı gibi, ligimizin yayın ihalesi, Türkiye Kupası’nın yayın ihalesi gibi konular var. Birkaç gün sonra almamız gereken borçsuzluk kağıdı için vergisel sorular var. Passolig ihalesi var. Bugün 12 kulüptük. Puan konusunda nasıl ele alınacağı konusunda Hatayspor görüş bildirmek istemedi. 7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka bir görüşü savundu. Zor bir konu. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor. 4-5 kulüp fayda sağlıyor. İki tane alternatif nedir? Bir tanesi ligimizden çekilen iki kulübün bugüne kadar oynadığı maçların tescil edilmesi, bundan sonra oynayacağı maçların da hükmen mağlubiyet sayılması. İkinci alternatif bugüne kadar oynanan bütün maçların yok hükmünde olması. İki alternatif de puan cetvelini etkiliyor. Bazı noktalarda ciddi etkiliyor. Birinci alternatif tescil olanlar kalsın, ondan sonrakiler hükmen mağlubiyet olsun, orada maçlar oynandı, tescil edildi, yayıncı kuruluş gelirleri dağıtıldı, kartlar oldu, ceza çeken oyuncular oldu, bunlardan nasıl geri adım atacağız. Bütün alt liglere de uygulanacak. Bunun içtihadı var. Geçmişte Samsun, Kastamonu, Elazığ’da çekilmelerde neler olduğunun örnekleri var. Hiç maçlar kabul edilmesin diyenlerin de kuvvetli argümanları var. Beşiktaş haklı olarak, şampiyonluk için mücadele ediyoruz, ekstra 2 deplasman yaptık. Maddi açıdan kendi sahamda 35-40 kişiye oynayacağım, o kayıplarım var. Vicdanen ve hakkaniyet olarak bakıldığı zaman böyle olması gerekir diye savunan kulüplerimiz var. 17 kulüp bu konuyla ilgili görüş verecek. Görüşlerin hepsini yazılı istedik" diye konuştu. "TFF ALDIĞI KARARDAN DÖNER Mİ, ZAMAN GÖSTERECEK" Alınan görüşleri Türkiye Futbol Federasyonu’na sunacaklarını ifade eden Başkan Koç, "Bizim aramızda ilkesel aldığımız bir karar var. Böyle önemli konularda 3’te 2 olması gerekiyor diye ama aldığımız kararları bütün görüşleri Türkiye Futbol Federasyonu’na sunacağız. Kulüpler Birliği Vakfı olarak kendi çıkarlarımızı etkileyen konularda topyekun hareket ettiğimiz var. Federasyonlara bu talepleri sunduğumuz zaman kolay bir durum. Burada iki alternatifte de fayda mağdur olan ve fayda sağlayan takımlar var. O kadar kolay değil. Şunu da biliyoruz ki Türkiye Futbol Federasyonu benim 5 yıllık dönemimde ciddi anlamda kulüplerin taleplerini, görüşlerine kulak veren, hassasiyet gösteren, yapabildiği kadar yerine getirmeye çalışan monolog değil, diyalog içinde olan, kulüpler için var olan bir federasyon kimliğini çok kısa süre içerisinde göstermiştir. Niyet Türk futbolunu ilerletmek, yapısal sorunlarını çözmek, kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak, kulüplere fayda sağlamak ve kulüplerin federasyonu olmak. Diğer iki federasyon ile karşılaştırdığım zaman siyah ve beyaz kadar fark var. Biz burada görüşü götüreceğiz. Onlar ne karar verecek göreceğiz. Onların verdiği karar var. Bundan dönerler mi, dönmezler mi zaman gösterecek. Ne kadar verirlerse de biz kulüpler olarak anlayışla ve saygı karşılayacağız" şeklinde konuştu. "4'Ü TFF'NİN KARARINA PARALEL, 7'Sİ MAÇLARIN HİÇ SAYILMAMASINI İSTEDİ" İki görüşün de kuvvetli argümanları olduğunu vurgulayan Ali Koç, "THY Avrupa Ligi ile karşılaştırılıyor ama aynı şey değil. Basketbolda beraberlik yok ve 5 kişiyle oynanan bir spor. Doğru bir karşılaştırma değil. Geçmiş içtihatlar var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasıyla ilgili bir görüş var ama UEFA, kendi turnuvaları ile ilgili görüş verebilir, yerel federasyonlar da yerel rekabet ortamıyla ilgili görüş verebilir. Bu konuda arzu ettiği sonuç çıkmayınca UEFA'ya gidecek kulüplerimiz olabilir. Bunu da doğal karşılıyoruz. Ancak bu herkes için her gün, sık sık karşılaşılan bir konu olmadığı için ahkam kesmek de mümkün değil. 4'ü TFF'nin şu anda aldığı kararla paralel, 7'si de maçların hiç sayılmamasını istedi" değerlendirmesinde bulundu.

"PLAY-OFF GÜNDEME GELMEDİ" Play-off konusuyla ilgili olarak ise Başkan Ali Koç, "Play-off konusu daha çok basında gündeme geliyor. Burada etraflıca bir tartışması olmadı. Ancak sezonun 3'te 2'si bittiği bir ortamda radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar gerçekçi, emin değilim" dedi. "YABANCI SAYISI İÇİN 5 YILLIK PLAN" TFF ile 17 Nisan'da yabancı oyuncu kuralı ve spor yasasının da görüşüleceği toplantı düzenleyeceklerini açıklayan Koç, "Arzumuz, son transfer penceresinde bu konunun netliğe kavuşturulması, 5 yıl boyunca uygulanması. Biz de ona göre hem devre arası hem de yaz için planlamamızı yapalım. Ancak hem deprem hem de strateji projesinin çok hızlı ilerlememesi nedeniyle olamadı. Şu an bütün kulüpler, eldeki veya almak istediği oyuncular için gelecek sezonun hazırlıklarını, müzakerelerini, pazarlıklarını yapıyor. Pek çok kulüpte sözleşmesi bitecek, şu anda müzakere edip transfer anlaşması yapabileceğiniz oyuncular var. Görünen önümüzdeki sezon uygulanacak somut bir modelin olmadığı. Ancak bizim acelemiz de yok. Bizim için önemli olan doğrunun yapılması. Bununla ilgili bir çalıştay yaptık, görüşlerimizi TFF'ye ilettik. Bu görüşler çerçevesinde TFF de bir çalışma yaptı. Bu görüşme çerçevesinde 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 yıllık planlamayı kararlaştıracağız" açıklamasında bulundu. "HEPİMİZİN ÇOK BÜYÜK SIKINTISI VAR" Bütün kulüplerin derin, yapısal problemleri ve çözülemeyecek finansal sıkıntıları olduğunu aktaran Ali Koç, "Geldiğimiz nokta itibarıyla 1 veya 2 kulüp gemiyi yüzdürüyor. Başta büyük kulüpler olmak üzere hepimizin çok büyük sıkıntısı var. Büyük kulüpler, 4 sene önce 40-45 milyon Dolar alırken şimdi 10-12 milyon Dolar'ı konuşuyoruz. Anadolu'daki takımlar için 10-12 milyondan, 4-6 milyon Dolar'ı konuşuyor. Bu rakamlarla bu işler dönmez. Zamana oynuyoruz ama Türk futbolu, bu sorunun çözülemeyeceğiyle yüzleşmek zorunda. Bunun üstüne salgın, vergi artışı gibi olumsuzluklar üst üste geldi. Buna yokmuş gibi davranıp ya da 'Var ama bu işin içinden çıkarız' demek çok gerçekçi bir yaklaşım değil. 2018'de 'Türk futbolunda deniz bitti' demiştim. Şu an çok daha kötü durumdayız. Tünelin dışında bırakın parlak ışığı, mum ışığı bile görmede zorlanıyorum. Herhalde biraz daha bıçak kemiğe dayandıktan sonra bütün paydaşlar olarak oturup başka ülkelerin kendi futbol sektörünü nasıl kurtardığını görüp, tekerleği yeniden icat etmeden bu işin içinden hep beraber çıkmamız gerekiyor. Şu an kritik bir döneme giriyoruz. Hakemlerimizin performansı da önemli. Yoğun bir dönem olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden önce ligimizi bitirmemiz gerekiyor. Seçim haftasında hafta sonunda da maç oynanmayacak. Hafta içindeki maç sayısı artacak. Sakatlıklar artıyor. Enteresan bir döneme giriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. AHMET NUR ÇEBİ: ADALET İSTİYORUZ Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise toplantı öncesi, "İşinize geldiğinde Avrupa'nın kurallarını tanıyorsunuz işinize gelmediğinde tanımıyorsunuz. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz, adalet istiyoruz" diye konuştu. NELER OLDU? TFF, deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti. Beşiktaş ise bu karara itiraz ederek Hatayspor ve Gaziantep FK'nın sezon başından bu yana tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

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