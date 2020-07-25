Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Kulüpler Birliği'nin yayıncı kuruluşla ilgili takındığı ortak tavır sonuç vermeye başladı.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; önümüzdeki yıl için anlaşma sağlanmadan bu yılın ödemelerini yapmak istemeyen Digiturk, Kulüpler Birliği'nin ortak hareketi sonrası geri adım atarak ödemeleri yapmaya başladı. Şirketin, toplam 385 milyon TL'lik borcun yarısını ödediği öğrenildi.

Digiturk yetkililerinin Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptıkları toplantıda, kulüp başkanlarının ortak hareketlerinden ve konunun medyaya yansımasından çok büyük rahatsızlık duyduklarını TFF yetkililerine ilettikleri belirtildi.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, sürekli sözleşme dışında indirim isteyen ve özel görüşmelerde maçları yayınlamaktan vazgeçeceklerini söyleyen Digiturk yetkililerinin, kulüplerin diğer yayıncı platformlarla görüşmesinden de rahatsız oldukları spor camiasına yansıyan bilgiler arasında.

Kulüpler Birliği'nin ortak tutumunun Digiturk'un ödemeleri geç de olsa yapmasında önemli bir etken olduğu biliniyor. Kulüpler Birliği'nin bu konudaki takipçi tutumunu önümüzdeki günlerde artırarak sürdüreceği öğrenildi.