Mali açıdan zor bir dönem geçiren Süper Lig kulüpleri, yeni yayın ihalesi öncesi henüz istediği teklifi alamadı. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIN Sports, yıllık 150 milyon dolar teklif etmeyi düşündüğünü kulüplere iletti. Şu an yıllık 220 milyon dolar kazanan kulüpler, bu rakamı duyunca büyük şok yaşadı.

2017 yılında yıllık 500 milyon dolardan başlayan yayın geliri 5 yılda yarı fiyatına düşerken, yeni dönemde daha da aşağılara inecek gibi duruyor.

Kulüpler Birliği, gelir kaybına uğramamak için paketleri ayrı ayrı satmak istiyor. Bu bağlamda naklen maç yayını, uluslararası pazarlama ve dijital yayın paketleri olmak üzere bazı çalışmalar var. Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi konuyu istişare ediyor. Kulüpler Birliği yeni yayın ihalesinden yıllık 350 milyon dolar gelir hedefliyor.