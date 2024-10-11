Kulüp başkanı lüks cipiyle tartıştığı yönetim kurulu üyesinin aracına defalarca çarptı
Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu lüks cipiyle, tartıştığı Boluspor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş'ın otomobiline defalarca çarptı. O anlar kameraya yansırken Yavaş, Onurlu'dan şikayetçi olacağını söyledi.
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Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde mücadele eden Bolu Belediyespor'un Başkanı Abdullah Onurlu, D-100 kara yolu Kasaplar köyü mevkisindeki bir otelin önünde TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Yavaş ile tartıştı.
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Tartışmanın ardından cipine binen Onurlu, aracı ile Yavaş'ın park halindeki otomobiline defalarca çarptı.
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Yavaş, aracıyla cip arasında kalıp ezilmekten son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameralarca kaydedildi.
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Yavaş, Onurlu'dan şikayetçi olacağını söyledi.