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        Haberler Gündem Güncel Kulüp başkanı lüks cipiyle tartıştığı yönetim kurulu üyesinin aracına defalarca çarptı | Son dakika haberleri

        Kulüp başkanı lüks cipiyle tartıştığı yönetim kurulu üyesinin aracına defalarca çarptı

        Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onurlu lüks cipiyle, tartıştığı Boluspor Yönetim Kurulu üyesi Halil İbrahim Yavaş'ın otomobiline defalarca çarptı. O anlar kameraya yansırken Yavaş, Onurlu'dan şikayetçi olacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:10 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:24
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          Türkiye Kadınlar Birinci Voleybol Ligi'nde mücadele eden Bolu Belediyespor'un Başkanı Abdullah Onurlu, D-100 kara yolu Kasaplar köyü mevkisindeki bir otelin önünde TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Yavaş ile tartıştı.

        • 2

          Tartışmanın ardından cipine binen Onurlu, aracı ile Yavaş'ın park halindeki otomobiline defalarca çarptı.

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          Yavaş, aracıyla cip arasında kalıp ezilmekten son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameralarca kaydedildi.

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          Yavaş, Onurlu'dan şikayetçi olacağını söyledi.

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