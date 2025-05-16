Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Düzce Valiliği, Düzce Belediye Başkanlığı, Düzce Üniversitesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, festivalin adını kentin kültürel köklerinden aldığını belirtti.

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Türkiye’nin en genç ili sayılsa da Düzce'nin çok köklü geçmişe sahip olduğunu anlatan Vali Aslan, "Konuralp, Düzce’nin tarih sahnesine çıkışında önemli yere sahip olan ve kültürel zenginlikleriyle sanata ilham veren değer. Bizler de bu değeri sinemayla görünür kılmak istiyoruz" dedi.

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, film festivallerinin sanatla kurulan ilişkide çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Sinema festivalleri yapımcılar, oyuncular, eleştirmenler ve özellikle bu alanda kendini göstermeye çalışan gençler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Şehrimizin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması ulaştığımız seviyenin, sinemaya olan saygımızın sanata olan desteğimizin bir göstergesidir" diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "GÜÇLÜ BİR SİNEMAYA İHTİYACIMIZ VAR" Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sinemacıların dertli insanlar olduğunu, derdi olmayanın sinemada var olamayacağına dikkati çekerek, "Bizim de derdimiz, içinde bulunduğumuz dijital uygarlık çağında sinemanın öneminin altını çizmek. Sineması güçlü olmayan güçlü bir ülke yoktur. Biz içinde bulunduğumuz yüzyılda 'Türkiye Yüzyılı' iddiasındayız ve bundan dolayı çok güçlü bir sinemaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven "FESTİVALLER SİNEMANIN BAYRAMIDIR" Güven ayrıca "Birinci Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali'nin Türk sinemasına, Türk sinema sanatına, Türk sinema endüstrisine hayırlı olmasını diliyorum. Değerli sinemaseverler, festivaller sinemanın, sinemacının bayramıdır. Festivallerde sinemacılar bayramlaşır. Takdir edilir, alkışlanır. Aynı zamanda da dertleşirler. Çünkü sinemacılar dertli insanlardır. Derdi vardır ki film çekiyor. Derdi olmayanın sineması da olmaz. Bizim de derdimiz içinde bulunduğumuz dijital uygarlık çağında sinemanın öneminin altını çizmek. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki sineması güçlü olmayan, güçlü bir ülke yoktur. Biz içinde bulunduğumuz yüzyılda bu yüzyılın Türkiye yüzyılı olduğunun iddiasındayız ve dolayısıyla çok güçlü bir sinemaya ihtiyacımız var. Biliyorsunuz yıllardır ABD'de tüm dünyayı Hollywood üzerinden dizayn etti. Bir kültür emperyalizmiydi bu. Fakat son yıllarda bir baktık ki Hollywood gücünü kaybetmiş. Dedik ne oluyor? Oscar törenleri bile eski etkisinde değil. Sonra bir fark ettik ki Hollywood bizim cebimize girmiş. Dijital platformlar sayesinde hepimizin cebinde artık bir Hollywood var. Peki bu bir sorun mu? Evet sorun. Bunu dert etmek zorundayız. Önümüzde iki tane seçenek var. Ya üreteceğiz ya da onlar üretecek, biz abone olacağız. Ya üreten bir ülke olacağız ya da abone olan bir ülke olacağız. Ya hikayeler anlatacağız ya da hikayeler dinleyeceğiz. Tabii ki üreten olacağız. Çünkü biz bizim bu potansiyelimiz var. Biz çok büyük bir sinema ülkesiyiz. Bizim çok güçlü bir kültürel mirasımız var. O yüzden bu festival, bu etkinliğin yeni ve nitelikli filmler üretiminde vesile olacağını düşünüyorum. Temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve Festival Komite Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir de konuşmalarında organizasyonun Türk sinemasına önemli katkılar sağlamasını temenni etti. DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir Festival Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir konuşmasında, festivalin ana akım festivaller noktasında ilerleyen çok güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti. Kandemir ayrıca "Bu festival akademisyenlerle genç sinemacıları buluşturan bir köprü vazifesi görüyor" dedi. Festival Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir Konuşmaların ardından festivalin onur konuğu sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit katılımcılarla söyleşide bir araya geldi. Koçyiğit, 'Susuz Yaz' filmiyle başlayan sinema serüvenini anlattı. Vali Aslan, açılış programının sonunda ünlü sinema sanatçısına 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü takdim etti. Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Koçyiğit, festivale davet edilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Genç sinemacıların yetişmesi konusunda yürek açmış, kucak açmış başta Valimiz, Rektörümüze ve festivalimize destek sağlamış kurum ve sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversitedeki açılışın ardından Mutfak Sanatları Merkezi'nde festivalin gala yemeği verildi. 4 gün sürecek festivale, 81 ülkeden 1312 başvuru yapıldı. Festivalde, 'Kurmaca Film, Belgesel Film ve Yapım Destek' kategorilerinde yapılacak yarışmalarla, sinemaya emek veren sanatçılar ödüllendirilecek. Atölye çalışmaları, söyleşiler, film gösterimleri, ustalık sınıfı buluşmalarının yapılacağı festivalde 'Valilik Özel Ödülü', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla ailenin korunması, güçlendirilmesi ve değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını içeren aile temalı bir filme verilecek. Festival kapsamında 'Televizyon ve Aile', 'Türk Sineması ve Aile', 'Dijital Platformlar ve Aile' başlıklı oturumlarda alanında uzman akademisyenler ve sektörün önemli isimleri konuşmacı olarak yer alacak.