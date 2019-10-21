21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman? sorusu yanıt buldu. Bakanlık kütüphaneci, müze araştırmacısı, arkeolog, mühendis, mimar, şehir plancısı başta olmak üzere çok sayıda kategoride aldığı sözleşmeli personel başvuru sonuçlarını ne zaman açıklayacağını duyurdu. İşte detaylar...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle inceleme devam etmekte olduğu belirtilen açıklamada 22 Ekim 2019 tarihinde sıralama listesi açıklanacağı, sıralamada isimleri olan adayların 6 Kasım 2019 tarihine kadar da evrak teslimi yapmaları gerektiği belirtildi.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJANLARI
KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3): Adana (7),Adıyaman (5),Afyonkarahisar (6),Ağrı (6),Aksaray (4),Amasya (4),Ankara (12),Antalya (8),Ardahan (3),Artvin (5),Aydın (7),Balıkesir (7),Bartın (3),Batman (7),Bayburt (3),Bilecik (5),Bingöl (5),Bitlis (7),Bolu (4),Burdur (8),Bursa (5),Çanakkale (6),Çankırı (5),Çorum (6),Denizli (7),Diyarbakır (7),Düzce (5),Edirne (4),Elazığ (6),Erzincan (5),Erzurum(10),Eskişehir (6),Gaziantep(9),Giresun (4),Gümüşhane (4),Hakkari (3),Hatay (7),Iğdır (3),Isparta (7),İstanbul (16),İzmir (11),Kahramanmaraş (6),Karabük (4),Karaman (4),Kars (4),Kastamonu (8),Kayseri (7),Kırıkkale (5),Kırklareli (7),Kırşehir(5),Kilis (4),Kocaeli (6),Konya (13),Kütahya (8),Malatya (8),Manisa (8),Mardin (6),Mersin (9),Muğla (4),Muş (6),Nevşehir (8),Niğde (6),Ordu (6),Osmaniye (4),Rize (4),Sakarya (5),Samsun (9),Siirt (5),Sinop (4),Sivas (9),Şanlıurfa (8),Şırnak (4),Tekirdağ (9),Tokat (8),Trabzon (7),Tunceli (4),Uşak (6),Van (6),Yalova (4),Yozgat (6),Zonguldak (4).
ARKEOLOG (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3): Bartın (1),Batman (2),Bilecik (1),Bitlis (1),Burdur (1),Çankırı (1),Düzce (1),Erzincan (1),Erzurum (1),Gaziantep (1),Hatay (1),İstanbul (1),Kahramanmaraş (1),Kars (1),Kırşehir (1),Kilis (1),Mersin (1),Tekirdağ (1),Tokat (2),Tunceli (1),Van (1),Yozgat (1),Zonguldak (1).
MÜZE ARAŞTIRMACISI (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3):
Sanat Tarihçisi (22): Ankara (3),Adana (1),Afyonkarahisar (1),Batman (1),Düzce (1),Edirne (1),Elazığ (1),Erzurum (1),Giresun (1),Hatay (1),Kahramanmaraş (1),Kars (1),Kırklareli (1),Kırşehir (1),Samsun (1),Sivas (1),Tokat (1),Tunceli (1),Van (1),Yozgat (1),
Tarih (2): Ankara (1),Çanakkale (1),
Arap Dili ve Edebiyatı (1): Konya (1),
MÜHENDİS (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3):
İnşaat (8):Adana (1),Antalya (1),Edirne (1),İstanbul (1),Karabük (1),Kütahya (1),Şanlıurfa (1),Van (1),
Makine (7):Ankara (1),Edirne (1),Elazığ (1),Gaziantep (1),Karabük (1),Şanlıurfa (1),Van (1),
Elektrik-Elektronik (7): Adana (1),Bursa (1),Elazığ (1),Karabük (1),Kütahya (1),Şanlıurfa (1),Van (1),
Harita (28):Ankara (2),Aydın (1),Balıkesir (1),Çanakkale (1),Diyarbakır (1),Edirne (1),Erzurum (1),Gaziantep (2),Hatay (1),İstanbul (9),Karabük (2),Kars (1),Kütahya (1),Muğla (1),Sivas (1),Şanlıurfa (1),Van (1),
MİMAR (Toplam Adedi: 65, Puan Türü: KPSSP3): Adana (1),Ankara (3),Antalya (1),Aydın (2),Balıkesir (1),Bursa (1),Çanakkale (2),Diyarbakır (2),Edirne (3),Elazığ (2),Erzurum (3),Gaziantep (3),Hatay (2),İstanbul (12),İzmir (2),Karabük (5),Kars (3),Kayseri (2),Konya (2),Kütahya (4),Muğla (1),Sivas (3),Şanlıurfa (2),Van (3),
ŞEHİR PLANCISI (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3): Adana (3),Ankara (3),Aydın (1),Balıkesir (1),Bursa (2),Çanakkale (2),Diyarbakır (2),Edirne (2),Erzurum(2),Eskişehir (1),Gaziantep(2),Hatay (3),İstanbul (6),Karabük (2),Kars (3),Kayseri (1),Kocaeli (2),Kütahya (2),Muğla (3),Samsun (1),Sivas (1),Şanlıurfa (1),Trabzon (1),Van (3)
TEKNİKER (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP93):
Elektrik (17): Adana (1),Afyonkarahisar (1),Ankara (1),Aydın (1),Batman (1),Çanakkale (1),Erzurum (1),Hatay (1),Kayseri (1),Kütahya (1),Manisa (1),Mersin (1),Muğla (1),Samsun (1),Şanlıurfa (1),Tunceli (1),Van (1),
Makina (18): Adana (1),Afyonkarahisar (1),Ankara (1),Aydın (1),Batman (1),Çanakkale (1),Erzurum (1),Hatay (1),Kayseri (1),Kütahya (1),Manisa (1),Mersin (1),Muğla (1),Samsun (1),Şanlıurfa (1),Tunceli (1),Uşak (1),Van (1),
Harita (15): Adana (1),Ankara (1),Aydın (1),Bursa (1),Çanakkale (1),Hatay (1),İstanbul (7),Konya (1),Uşak (1),
MÜTERCİM-TERCÜMAN (Toplam Adedi: 20, Puan Türü: KPSSP3):
İngilizce (18): Adıyaman (1),Amasya (1),Antalya (1),Balıkesir (2),Denizli (1),Isparta (1),İstanbul (1),İzmir (1),Kars (1),Kırklareli (1),Konya(1),Muğla (1),Nevşehir (1),Sinop (1),Şanlıurfa (1),Karaman (1),Bartın (1),
Almanca (2): Aydın (1),Eskişehir (1)
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