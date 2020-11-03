Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Kültür ve sanat alanında olduğu gibi turizmde de başarılı 2 yıl yaşandığını ifade eden Ersoy, 2018'de 46 milyon, 2019'da 52 milyon ziyaretçinin Türkiye'de ağırlandığını söyledi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2020'de ise toplam 58 milyon misafir ağırlanmasının ve 40 milyar doların üzerinde turizm geliri elde edilmesinin hedeflendiğini belirterek, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizm hareketlerinde de ciddi bir daralma yaşandığını kaydetti. Kovid-19 salgınının sektör üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve kademeli de olsa başlayan turizm hareketlerinin Türkiye'ye yönelmesini sağlamak için Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın başlatıldığını aktaran Ersoy, programın, uluslararası bilinirliği olan akreditasyon kuruluşları ve sektörün önde gelen paydaşlarıyla hazırlandığını ifade etti.

Denetim firmalarının seçiminde de en az 5 ülkede faaliyet göstermesi şartı arandığını aktaran Bakan Ersoy, Türkiye'de uluslararası denetim firmaları tarafından denetlenen ve sertifika almaya hak kazanan 5 binden fazla tesisin bulunduğunu kaydetti.

Sertifika programı 15 Temmuz 2020 itibarıyla 50 oda ve üzeri konaklama tesisleri için zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın denetim elemanları ve gizli müşteri denetimleri ile beraber, tesislerin ayda 3 - 4 kez denetlendiğini belirtti. Ersoy, 50 oda ve üzeri olma şartının yılbaşından itibaren 30 odaya çekildiğini söyledi. Sertifikasyon programının anlatılması ve uygulamalar hakkında sektör paydaşlarına bilgi verilmesi amacıyla tanıtım ve ağırlama programlarının düzenlendiğini dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, bu süreçte bakanlığın ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının uyum içinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ukrayna, Rusya ve Birleşik Krallık gibi Türkiye'ye sürekli ziyaretçi gönderen ana pazarların basın organlarında yer alacak yayınlar için ağırlama faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, "Bu kapsamda 2020 yılı sonuna kadar bin 225 kişiyi, 2021 yılında da 3 bin 200 kişiyi ağırlamayı planlamaktayız" dedi. Mehmet Nuri Ersoy, titizlikle ve profesyonel bir şekilde yürütülen bu program sayesinde Türkiye'nin rakibi olan diğer ülkelerin önüne geçildiğini söyledi. Hava trafiğinin açılmasıyla ana pazarlarda televizyon ve dijital reklamlarla yoğun iletişim çalışmaları yapıldığını belirten Ersoy, şöyle devam etti; "Bu yaz Rusya, İngiltere, Almanya, Ukrayna pazarlarının seyahat için en çok tercih ettiği ülkelerden biri olduk. 2020 yılında 14 ülkede, Birleşik Krallık, Almanya, Ukrayna, Rusya, Sırbistan, Avusturya, Belçika, Japonya, Polonya, Çekya, Fransa, İsrail, Kazakistan, Hollanda, TV reklamlarımız yayınlandı. Yazılı basın reklamlarına baktığımızda ise ülkemizin tanıtımını dünyanın en prestijli ve en çok okunan dergilerinde gerçekleştirmeyi 2020 yılında da sürdürdük. Bu kapsamda toplam 8 ülkede yıl boyunca, 57 dergide reklam çalışmaları gerçekleştirdik. 2020 tanıtımı için etkin olarak kullandığımız mecralardan biri de dijital platformlar olmuştur. 57 ülkede, 54 film ile devam etmiş olan dijital reklamlarımız ile toplamda 5,5 milyar gösterim, 1 milyar izlenme alınmıştır."

Türkiye'nin zengin ürün ve destinasyon çeşitliliği ve dünya turizminin değişen trendleri çerçevesinde golf turizmi, müzeler, kültür rotaları, inanç turizmi, gastronomi, alışveriş gibi 50'yi aşkın başlığın "GoTurkey" deneyimler çalışması üzerinden yayına başladığını anlatan Mehmet Nuri Ersoy, bunun yanında bölgelerin ve illerin uluslararası alanda daha çok tanıtılabilmesi için bir organizasyon kurulduğunu kaydetti. Ersoy, Bakanlığın ve Turizm Geliştirme Ajansı ekiplerinin, illerdeki bilgi birikimini ve yapılan çalışmaları, uluslararası alanda nasıl tanıtılabileceği konusunda yerel yapılanmaları destekleyeceğini ve "GoTurkey" üzerinden tanıtabilmelerini sağlayacağını bildirdi.

Türkiye'nin uluslararası Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2020'de 486 plaj ile dünya sıralamasında 3'üncü konumda olduğuna dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, "2023 yılına kadar mavi bayraklı plaj sayımızı hızla artırarak dünya birinciliğini hedeflemekteyiz" dedi. Turizmin yoğun olduğu bölgelerde yerel halkın da taleplerini dikkate alarak Çeşme, Bodrum, Kadriye, Belek ve Serik'te olmak üzere 5 yıldız standardında toplam 4 ücretsiz halk plajının vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Ersoy, 2021'de Manavgat, Kemer ile İçmeler olmak üzere 3 daha ücretsiz halk plajını hizmete açacaklarını bildirdi. Yeni turizm yatırımlarının hayata geçirilmesi noktasında çalışmalara devam edildiğini belirten Bakan Ersoy, bu projelerden en önemlisinin Ege Turizm Merkezinin ilk etabı olan Çeşme Projesi olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, bu kapsamda Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin 13 Eylül 2019'da ilan edildiğini hatırlatarak, söz konusu bölgede projelendirme ve planlama çalışmalarının 2021 sonunda tamamlanacağını, 2023'te bölgenin turizme kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Bakanlık olarak altyapı yatırımlarına da destek vermeye devam edildiğini ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, bu kapsamda Antalya'nın Serik ilçesinde 250 milyon lira maliyet bedeli olan Serik 2. Atık Su Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri'nin Mayıs 2021'de bitirilerek bölgenin atık su sorununun çözüleceğini kaydetti.

Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler bölgelerine hizmet sağlayacak yaklaşık 250 milyon lira tutarındaki atık su arıtma tesisinin ve bağlantılı altyapı tesislerinin 2021'de bitirileceğini, bu bölgelerin de atık su sorununun çözümlenmiş olacağını belirtti. Ersoy, Bodrum bölgesinin ihalesinin bu ay biteceğini ve Antalya'nın Kemer ilçesi ile ilgili talebin gündeme alınarak alt yapı çalışmalarına başlanacağını söyledi. Salgından dolayı turizm sektörünün içinde bulunduğu olumsuzlukların azaltılması ve yeni normal düzende faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla birçok destek paketinin hayata geçirildiğini ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, Meclis gündeminde olan kanun teklifiyle turizm sektörünü doğrudan etkileyen Konaklama Vergisi uygulamasının 1 Ocak 2022 tarihine ertelenmesi, ilave istihdam kapsamında 2020 sonuna kadar geçerli olmak üzere uygulanmaya konulan sigorta prim desteği ve stopaj indirimi ile kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresinin uzatılması konusunda Cumhurbaşkanlığına yetki verilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık tarafından kamu bankası ile sağlanan mutabakat çerçevesinde kredi destek paketleri hazırlanarak sektörün kullanımına sunulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na 30 genç sanatçı dahil edildiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının 2023 koltuk kapasiteli Büyük Salon ve 500 koltuk kapasiteli Mavi Salon ile hizmet vereceğini aktardı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 60 yıldır kullandığı 600 kişilik Tarihi CSO Salonunun ise oluşturulacak sanat adası içinde faaliyetine devam edeceğini söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, "Yenisi açılır açılmaz ona restorasyon çalışması yapıp tekrar konserler için kullanmaya devam edeceğiz. Sergi mekânı ve açık hava alanlarından oluşan müzik kampüsü, 3 Aralık 2020 tarihinde, ülkemizin ve dünyanın ünlü müzisyenlerinin katılımıyla hizmete açılıyor" şeklinde konuştu.

Mevcut kültür merkezlerine ek olarak 2020'de Erciş Kültür Merkezinin tamamlandığını, Burdur Kültür Merkezi inşaatının da yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, hizmete açılması hedeflenen 4 adet yeni kültür merkezinin projelendirme ve yapımına ilişkin çalışmalara devam edildiğini dile getirdi. Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin, nitelik ve nicelik bakımından çağın gereksinimlerine uygun olarak yeniden inşa edileceğini, 95 bin 600 metrekare kapalı alanda yeni yapısıyla İstanbullularla buluşacağını bildirdi. Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde 2 bin 38 kişilik opera salonu, 805 kişilik tiyatro salonu, sanat ve müzik kütüphanesi, çocuk sanat merkezi, sanat galerisi, çok amaçlı salon, tasarım dükkânı, otopark ve sinema bulunduğunu ifade eden Ersoy, "Sahne sistemleri en son teknoloji ile tasarlanan Atatürk Kültür Merkezi, bakanlığımız sanat kurumlarının yanı sıra özel sanat topluluk ve kurumlarının da mekân ihtiyacına cevap verecek, uluslararası yapımlara da kapılarını açacaktır" dedi.

Kültürel varlıkları gün yüzüne çıkaracak 157 kazı çalışmasının ülkenin çeşitli yerlerinde devam ettiğini söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, 157 arkeolojik kazı çalışmasının 125'i Türk kazı başkanlıklarınca, 32'sinin yabancı kazı başkanlıklarınca sürdürüldüğünü kaydetti. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü; "2020'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlere rağmen arkeolojik kazı ve yüzey araştırması sayısı 500'ü aşmıştır. Bakanlığımız ve bağlı kurumlarımızın destekleri ile 2019 yılında başlatılan 12 aylık kazı programına dâhil olan kazı başkanlığı sayısı bu yıl 3 kat artırılarak 20'den 62'ye çıkarılmıştır. 2021 yılında kalanları dâhil ederek bu sayıyı 125'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl boyu süren kazılar kapsamında 2019'da ilave 100 arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör istihdam edilmiş olup 2020 yılında da arkeolog, sanat tarihçi ve restoratör unvanlarında 248 ilave personel istihdam edilecektir. Bunlarla ilgili gerekli başvurular sitelerimizde açıklandı. Beklenti vardı, arkeologlarımız özellikle, başvurularını hızlı şekilde yapabilirler. 2021 yılı sonunda 125 kazı alanının da bu programa dâhil edilmesiyle ilave 350 uzman personeli de dâhil ettiğimizde toplam 700 arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratör 2021 sonu itibarıyla istihdam edilmiş olacak."

Mehmet Nuri Ersoy, 2004-2020 yıllarında toplam 4 bin 440 adet kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığını söyledi. Türkiye kökenli eserlerin iadesine yönelik hukuki ve diplomatik çalışmaları sürdürülen 65 dosyasının bulunduğunu vurgulayan Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele alanındaki etkinliğin artırılması için Şube Müdürlüğü düzeyinde hizmet veren birimin Daire Başkanlığı düzeyine yükseltilerek Mart 2020'de Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı kurulduğunun ve bu alanda çalışan uzman sayısının 3 kat artırıldığının altını çizdi.

Mehmet Nuri Ersoy, 2020 yılı itibarıyla bakanlık bünyesindeki 199 müze, 142 düzenlenmiş ören yeri ve Bakanlık denetimindeki 287 özel müzenin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, Türkiye'de bir ilk olan dünyanın en büyük havalimanı müzesi olan bin metrekarelik İstanbul Havalimanı Müzesinin 17 Temmuz 2020'de ziyarete açıldığını hatırlattı.

Ankara Resim ve Heykel Müzesinin restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları, Edirne Hıdırlık Tabyası'nda Balkan Savaşları Müzesi, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, Mersin Tarsus Müzesi, Kilis Müzesi, Kahramanmaraş Elbistan Müzesi, Manisa Müzesi, Tunceli Müzesi ve İstanbul Atlas Sinema Müzesinin ziyarete açılma çalışmalarında sona gelindiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl sonunda müzelerin açılışının gerçekleştirileceğini ifade etti. Ersoy, İstanbul Atlas Sinema Müzesinin de kasım sonuna kadar açılacağını bildirdi.

Mehmet Nuri Ersoy, "Müze ve ören yerlerinde farkındalık yaratma amacıyla başlatılan MüzeKart uygulamasıyla; bugüne kadar 11 milyonun üzerinde MüzeKart kullanıcısı ile buluşulmuştur. Ayrıca Bakanlığımız Çanakkale Alan Başkanlığı'na bağlı müzeler ile Milli Saraylara bağlı Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayları, kasırlar ve yenilenen Galata Kulesi de MüzeKart ile ziyaret edilebilme imkânına kavuşmuştur" diye konuştu.

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin, GalataPort'tan başlayıp Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Garibaldi Sahnesi, Mısır Apartmanı Mehmet Akif Evi, Atlas Sinema Müzesi, Taksim Sahne, Taksim Camii İslam Eserleri Kültür Merkezi'nin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erecek bir gezi güzergâhı projesi olduğu bilgisini veren Mehmet Nuri Ersoy, kültür yolu boyunca tiyatro, güzel sanatlar, opera, bale, sergi, sinema, kısa film, kitap ve geleneksel sanatların sergilendiği pek çok sanat etkinliğinin bir araya getirileceğini ifade etti. Ersoy, restorasyonu tamamlanan ve bir cazibe merkezi olarak ziyarete yeniden açılan Galata Kulesi'nin, 6 Ekim açılış tarihinden bugüne kadar yoğun ilgi gördüğünü ve 60 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne 2000'de alınan Sümela Manastırının daha önce hiç ziyarete açılmamış olan bölümlerinin de üçüncü etap olarak planlandığını, 2021'de tamamlanacağını dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki varlık sayısının 2020 yılı itibarıyla 83'e ulaştığını belirtti. Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki kalelerin, yolların ve surların restorasyonu, şehitliklerin ihyası, kültür ve sanat merkezlerinin kurulması, siper canlandırmaları projelerini gerçekleştirdiklerini belirten Ersoy, bu yıl Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi ile Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak için destanın aziz hatıralarını şu ana kadar 41 şehre ulaştırdıklarını söyledi. Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras alanında UNESCO'ya en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer aldığını ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, 2020 yılı Aralık ayında "Minyatür Sanatı" ve "Geleneksel Zekâ ve Strateji Oyunu: Mangala" unsurlarının kaydedilmesiyle UNESCO'ya kayıtlı unsur sayısının 20'ye ulaşmasının beklendiği bilgisini verdi.

Kütüphane hizmetlerinin 57'si gezici, 63'ü çocuk ve 7'si edebiyat müze kütüphanesi olmak üzere bin 264 kütüphanede sürdürüldüğünü kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, kütüphanelerdeki toplam kitap sayısının 20 milyonun üzerinde olduğunu belirtti. Ersoy, "2020 yılında 25 yeni kütüphane açılmış olup 22 kütüphanenin açılış çalışmaları devam etmektedir. 2021 Yatırım Programı'nda 43 kütüphane yapımı teklif edilmiştir." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, şimdiye kadar yaklaşık 2,5 milyon çocuğu sinemayla buluşturduklarını, Kovid-19 salgını nedeniyle ara vermek durumunda kaldıkları "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi" kapsamında 2023 yılına kadar 5 milyon çocuğu sinemayla tanıştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Devlet Tiyatrolarının 1949 yılından bu yana temsillerini ülkenin her bir köşesinde başarıyla sergilediğini vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, tiyatroların 12 yerleşik merkezinde ve turne düzeninde bulunan 77 sahnesinde 27 bin 209 koltuk kapasitesiyle hizmet verdiğini söyledi.

2020-2021 yeni tiyatro sezonuna 1 Eylül Salı günü 17 yeni oyunla erken "Merhaba" diyen Devlet Tiyatrolarının yaz aylarındaki projeleriyle de pandemi sürecinde sanatseverleri yalnız bırakmadığını belirten Mehmet Nuri Ersoy, 2020-2021 tiyatro sezonunda açık hava temsilleri, Yerli Yazarlar ve Klasikler Haftası düzenleneceğini ve sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini bildirdi.

Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın müzik, opera ve sahne sanatlarıyla ilgili faaliyetlerini, illerde yerleşik 6 opera ve bale müdürlüğü, 6 senfoni orkestrası, 13 koro, 9 topluluk ile sürdürdüğünü, bu faaliyetlerin bin 140 müzisyen ve 2 bin 369 opera bale sanatçısıyla yerine getirildiğini söyledi. Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda bulunan 3 bin 629 sanat eserini dijital veri tabanına aktararak envanter çalışmalarını bu sene bitirdiklerini ifade eden Ersoy, "Restorasyon ve sergileme çalışmaları son aşamasına gelen Ankara Resim ve Heykel Müzemizi bu sene sonunda ziyarete açarak çok nitelikli bir müze ile birlikte Türk Ocağı tarihi konser mekanına yeniden kavuşmuş olacağız" dedi.

Sinema ve müzik eserleri ile kitaplarda zorunlu olan bandrolün, korsanla mücadelede en etkili uygulamalar arasında olduğunu belirten Mehmet Nuri Ersoy, 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 349 milyon bandrol verildiğini ifade etti. Ersoy, sinemaya verdiklerini destekleri şöyle anlattı; "2020 yılında sinema sektöründe 234 projeye 46 milyon 428 bin lira destek sağladık. Böylece 2019 yılı ile karşılaştırıldığında sektöre verdiğimiz desteği yüzde 22 oranında artırmış olduk. Ayrıca 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla 9'u yurt dışı, 67'si yurt içi olmak üzere toplam 76 sinema etkinliğine 24 milyon 715 bin lira destek sağlanmıştır. Bu desteğin 18 milyon 255 bin liralık kısmını, doğrudan sinema alanında faaliyet gösteren meslek birliklerine ve kuruluşlarına verdik. Bakanlığımızın, ilgili Bakanlıkları ve kurumlarımızla kültür-sanat sektörünü ve sektör çalışanlarını destekleyen ortak çalışmaları neticesinde kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri KDV oranları, yıl sonuna kadar yüzde 8'e indirilmiştir."

Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık tarafından 2019-2020 sanat sezonunda özel tiyatrolara ayrılan 6 milyon 100 bin lira desteğin, 2020-2021 sezonunda pandemi koşulları da göz önüne alınarak yaklaşık 3,5 kat arttırılıp 21,5 milyon liraya çıkarıldığını söyledi. Ersoy, "Bakanlığımıza ait kültür merkezlerimizi ve Devlet Tiyatrolarımızın salonlarını sembolik ücretler karşılığında özel tiyatrolarımızın kullanımına sunduk" diye konuştu.

Bakanlığın birimlerinin çalışmalarında etkinlik ve hız sağlanması amacıyla Hitit Kültür ve Turizm Sistemi Projesi'nin hayata geçirildiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, bu sistem ile Bakanlığın birimlerinde birbirinden bağımsız teknoloji, altyapı, yazılım ve standartlardan oluşan 120'nin üzerindeki uygulamanın tek sistem altında birleştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm Tesisleri Bilgi Sistemi" Projesi ile Turizm İşletme ve Yatırım Belgesi talepleri ile Bakanlıktan belgeli turizm tesislerince yapılan faaliyet durumu bildirimlerinin sadece e-Devlet platformu üzerinden alınmaya başlandığını kaydetti. Ersoy ayrıca, "Bakanlığımız arşivinde bulunan kültürel miras niteliğindeki eserleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla, yerli sinema ve müzik yapımlarına ait 70 bin materyalin dijital ortama aktarılması projesi başlatılmış olup yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. İslam Eserleri Müzesi ve Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserlere ilaveten Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde bulunan eserler de bu programa dahil edilerek 'Yazma Eserler Portalı' geliştirilmiştir" dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlarca yayımlanan 357 kitabın eser sahiplerinden alınan izinler doğrultusunda "Dijital Yayın Platformu" üzerinden uzaktan erişime açıldığını söyledi. Ersoy, sinema sektöründeki hizmetlerin dijital ortamda sunulması noktasında, destek başvurularının "Sinema Destek Başvuru", filmlerin yaş sınırlamaları için "Film Sınıflandırma", çekim izinleri için "Çekim İzni", bilet satış bilgileri için "Sinema Bilet Sistemi", arşivde yer alan filmler için "Film Mirasım", çekim lokasyonları ve film endüstrisi tanıtımı için "Filming in Turkey" dijital uygulamalarını hizmete sunduklarını bildirdi.

Pandemi nedeniyle Yunus Emre Enstitüsü tarafından yüz yüze Türkçe kurslarının dijital platformlara taşındığını belirten Ersoy, ücretsiz olarak hizmet veren Türkçe Öğretim Portalı ile dünyanın 193 farklı ülkesinden 380 bin kişinin Türkçe öğrenmeye başladığını söyledi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarca 2020 yılında 53 yeni yayın, 48 tıpkıbasım ve 16 süreli yayın olmak üzere toplam 117 eser yayımlandığını belirten Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti; "2020 yılı sonuna kadar 179 eserin, 2021 yılında da toplam 242 eserin yayımlanması planlanmaktadır. Ayrıca 2020 yılında üniversitelere, kütüphanelere ve kamu kurumlarına, yurt içinde ve yurt dışında toplam 57 bin 370 eser, 10 bin 205 süreli yayın ve 146 adet yoğun disk ücretsiz dağıtılmıştır. 2021 yılında da ücretsiz eser dağıtılmasına devam edilecektir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezince, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçte yaşadığı mekanlar, başlattığı, yönettiği ya da yönlendirdiği ve toplumun yapılanmasında etkili olan olay ve olgular, gerçekleştirdiği inkılaplar ve dönemin tarihi şahsiyetleri hakkında birincil, güvenilir kaynaklara dayalı bilgi vermek amacıyla hazırlanan Atatürk Ansiklopedisi, dijital ortamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılına armağan olarak 29 Ekim 2020 itibarıyla erişime açılmış bulunmaktadır."

Mehmet Nuri Ersoy, TİKA'nın pandemi nedeniyle sınırların kapalı olduğu ve tıbbi malzeme ve donanımın aciliyet kazandığı dönemde maske, tulum, ve dezenfektan yerinde üretimleri ve tıbbi proje destekleri ile 72 farklı ülkede 1 milyon 350 bin kişiye ulaşarak salgınla mücadeleye zamanında ve önemli destek sağladığını söyledi. Doğu Akdeniz politikalarının odağında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde TİKA Lefkoşa Program Koordinasyon Ofisini açtıklarını belirten Ersoy, proje üretmeye başlayan Koordinatörlüğün, henüz bir yılını tamamlamadan 41 projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

Bakanlık olarak yıllar boyunca kaderine terk edilmiş binlerce vakıf akarına hayat verdiklerini söyleyen Mehmet Ersoy, "2020 yılının ilk 9 ayı itibarıyla Bakanlığımız Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait 54 eserin restorasyonu sağlanmıştır. Vakıf eserlerimizi koruma gayretimizin bir sonucu olarak, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalınan eserlerden 787'si ele geçirilmiştir. 2020 yılı ilk 10 ayı itibarıyla ele geçirilen eser sayısı ise 16'dır" bilgisini paylaştı.

Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA tarafından, yurt içinde 2020'de 168 eserin bakım, onarım ve restorasyon işinin tamamlandığını belirtti. Bakanlığının bütçesine ilişkin bilgi veren Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı; "Bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dâhil olmak üzere 2021 yılı bütçemiz 6 milyar 826 milyon 518 bin lira olarak öngörülmektedir. Bu bütçemizin 4 milyar 859 milyon 827 bin lirası cari bütçe, 1 milyar 966 milyon 691 bin lirası ise yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür. 2020 yılında her alanda olduğu gibi kültür ve turizmde de olumsuz etkilerini yaşadığımız Kovid 19 salgın sürecini hızla atlatarak ülkemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği 2023 vizyonuna ulaştırma noktasında Bakanlık olarak her zamankinden daha fazla çaba sarf edeceğiz."