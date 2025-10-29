Habertürk
        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden derlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nu okuduğu görüntülerinin yer aldığı videolu mesajla kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 11:15 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:15
        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 29 Ekim mesajı
        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın NSosyal hesabından '10. Yıldan 102. Yıla Aynı Coşkuyla' başlığıyla paylaşılan mesajda, Cumhuriyet'in bağımsızlığın, millet olma bilincinin ve özgür yarınlara olan inancın en güçlü simgesi olduğu belirtildi.

        29 Ekim'in, Türk milletinin kaderini tayin ettiği, iradesini dünyaya duyurduğu gün olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

        "29 Ekim 1933'te, Cumhuriyetimizin 10. yılı kutlamalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi milletimizin kalbinde yankılanmıştı. Bugün, 102. yılda, aynı gurur, aynı coşku ve aynı kararlılıkla Cumhuriyetimizi yaşatıyoruz. Bu özel günü, Sinema Genel Müdürlüğümüzün arşivinden derlenen 10. Yıl Nutku görüntüleriyle anıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Kültürümüzü, sanatımızı ve tarihimizin mirasını geleceğe aktarmanın onurunu paylaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

