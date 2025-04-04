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        Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık, bünyesinde çalıştırmak üzere 130 personel alacak ve başvurular için son tarih 18 Nisan 2025 olarak belirlendi. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:38
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        • 1

          Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 130 personel alımı müjdesini verdi. Personel alımı başvuruları 3-18 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi aracılığı ile gerçekleşecek.

        • 2

          130 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

          Bakanlık tarafından büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olmak üzere 130 kişi alınacak. Alımlar, KPSS B puan türüne göre ve yazılı ya da sözlü sınav olmadan yapılacak.

          KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Personel alımı başvuruları 3-18 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi aracılığı ile gerçekleşecek.

        • 3

          Başvuru sonuçları, www.ktb.gov.tr adresinden ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr'den duyurulacak.

          KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

          - Türk Vatandaşı olmak,

          - 18 - 35 yaş arasında olmak,

          - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

          - Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

          - Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak,

          - Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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