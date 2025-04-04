Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

130 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Bakanlık tarafından büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olmak üzere 130 kişi alınacak. Alımlar, KPSS B puan türüne göre ve yazılı ya da sözlü sınav olmadan yapılacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı başvuruları 3-18 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi aracılığı ile gerçekleşecek.