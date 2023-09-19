"SAYIN BAKANIMIZIN BİZLERE DESTEĞİ İNANILMAZ"



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı, “Bizler de bir iddiayla geldik. Sayın Tan Sağtürk ile biz kardeş kurumlarız ve birlikte çok güzel işlere imza atacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Sayın bakanımızın bizlere desteği inanılmaz. Bizler de o desteği verdiği güçle daha cesur ve daha kararlı adımlar atıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi umuyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü birçok insanın hayal ettiği bir yer. Ben hayal etmemiştim açıkçası... Bazen en hayal etmediğiniz şeyler olur. Bu çok büyük bir sorumluluk ve ben de bu sorumluluğun farkındayım. Artık sadece Tamer Karadağlı olarak değil bir kurum kimliği ile hareket etmeye gayret ediyorum ve kurumum için elimden gelen ne varsa yapmak için uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.