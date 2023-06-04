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Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu? Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi açıkladı! Kültür ve Turizm Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu? Yeni Kabinenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Peki, Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Giriş: 04.06.2023 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Kabine açıklandı. Yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte kamuoyunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kimin geldiğini merak ediyor. Peki, yeni Kültür ve Turizm Bakanı kim oldu? Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevine devam ediyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

  • KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KİM OLDU?

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni kabinede de görevini sürdürüyor.

  • MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR?

    1968 yılında İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

    1985 yılında, lise öğrenimine devam ederken, rehberlik yaparak turizm sektörüne ve iş dünyasına atıldı.

    1991 yılında, üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra, paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren şirketini kurdu.

    2000 yılında otelcilik alanına giriş yapan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe geçirdiği 33 yılın sonunda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi.

    Mehmet Nuri Ersoy, 9 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlık görevine başlamasıyla birlikte, şirketindeki bütün görev ve unvanlarını devretti.

    Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Mehmet Nuri Ersoy, Pervin Ersoy ile evli ve iki çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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