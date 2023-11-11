Kültepe'de, 4 bin 300 yıllık hasır bulundu

Bu sene, in situ dediğimiz yani yerinde kalmış vaziyette bir hasır çıkıyor. Tabi malum hasır sazdan kamıştan yapılmış bir eleman ve bu kadar uzun bir dönemde yaşamış olması mümkün değil. Zaten biz artık neredeyse toz gibi izlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Onu çıkarabilirsek müzede de sergilemeyi de düşünüyoruz. Eğer, tam anlamıyla örgüsünü ve bu yapısını kaldırabilirsek güzel bir örnek ortaya çıkacak. Aslında, bunlar yeni bir buluntu değil.