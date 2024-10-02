Küllüoba'da çatıya kadar kırmızı toprakla gömülmüş yapının sırrı araştırılıyor

Bu da bize aslında bir tören eşliğinde bu işlemin gerçekleştiğini gösteriyor. Tabi bizim bunun amacıyla ilgilide bazı şüphelerimiz var, çalışmaya bu yönde devam ediyoruz. Acaba bu kültsel anlamda inanış anlamında bir uygulama mıydı? Yoksa fiziki bir sebep mi vardı? Özellikle bu yakında derelere ilişkin taşkınları önlemek açısından bir set gibi mi düşünülerek yapıldı? Ancak şunu söylememiz lazım bu özel bir toprak. Kırmızı renkli toprak özellikle seçilmiş. Yani kendi günlük etrafında kullandığı toprağı değil, kazarak çıkardığı bir topraktan bahsediyoruz. Dolayısıyla kırmızı renkte özellikle seçilmiş bir toprak gibi karşımıza çıkıyor” dedi.