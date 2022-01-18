Yarış sahneleriyle de dikkat çekecek

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Klasik yarış otomobillerinin adeta resmi geçit halinde gözler önüne sereceği 'Anka' adlı sinema filminin gösterim tarihi 28 Ocak olarak belirlendi.

Müşvik Guluzade'nin yapımcısı olduğu, Süleyman Mert Özdemir'in yönettiği ve başrolde de yer alan Ozan Akbaba'nın senaryosunu yazdığı filmin yarış sahnelerini Marc Schölermann çekti. Pierce Brosnan'lı James Bond filmlerinden, Robbie Williams'lı reklam filmlerine kadar birçok aksiyon yapıma imza atan Marc Schölermann, çektiği yarış sahneleri 'Anka'nın en belirgin özelliklerinden biri oldu.

Uğur Uzunel, Deniz Işın, Serdar Orçin, Engin Hepileri, Atilla Şendil'in diğer başrolleri paylaştığı 'Anka', sıfırı tüketmiş bir adamın arabalara olan tutkusu ile küllerinden doğmasını anlatırken yarışmak kadar dostların ve ailenin de önemini vurguluyor. Bu yüzden mesajı çok net; "Gittiğin her yere seni zafere taşıyan insanlarla gidersin. Herkesi geç, geride kimseyi bırakma..."