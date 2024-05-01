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        Haberler Yaşam Kullanım amaçları sır dolu: Ne işe yaradığı belli olmayan bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?

        Kullanım amaçları sır dolu: Ne işe yaradığı belli olmayan bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?

        Dünyada neredeyse her gün birçok eşya üretiliyor ve çoğumuz bunların yüzde 20'sinin bile gerçekte ne olduğunu bilmiyor. Ancak internet sayesinde bazı ilginç nesnelerin kullanım amacını öğrenebiliriz. İşte, sizin için ''bu ne amaçla kullanılıyor?'' diye sorulmuş 10 eşyanın fotoğrafı ve kullanım alanları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 01.05.2024 - 01:24
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        • 1

          Günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok nesnenin kullanım amacı nettir ancak bazılarının, sıra dışı tasarımlarından dolayı ne işe yaradığını anlamak zor olabilir. Haberimizde sizin için ne işe yaradığı belirsiz görünen ilginç eşyaların fotoğraflarını ve kullanım amaçlarını derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          ''Sahilde yürürken bu uzun şeye denk geldim, ne olduğunu bilen var mı?''

          Cevap: Bu bir kanallı salyangozun yumurtalı halidir. Yani, sıkışık duran her bir kapsülün içerisinde bebek salyangozlar bulunur.

        • 3

          ''Arkadaşım Çin'den böyle bir hediye getirmiş, bu ne olabilir?''

          Cevap: Bu bir uzun yıllar boyunca yaşayabilen Sahra çalısıdır, diğer adıyla diriliş bitkisidir.

        • 4

          ''Bu süt kutusunun neden içe doğru göçük olduğunu bileniniz var mı?''

          Cevap: Süt aniden düştüğünde veya donduğunda patlamaması için alınmış bir önlemdir. Düştüğü zaman içteki kısım dışarı çıkar.

        • 5

          ''Ailemin evine gittiğimde mutfakta buldum, bu aleti sıktığımda deliği küçülüyor ne için kullanıldığını biliyor musunuz?''

          Cevap: Bu, mısır koçanlarını soymak için kullanılır.

        • 6

          ''Bu renkli metalden yapılmış nesneyi banyoda buldum, kullanım amacı nedir?''

          Cevap: Bu bir tuvalet kağıdı tutacağı ancak tutma kısmı kayıp olduğu için ne olduğu anlaşılmıyor.

        • 7

          ''Arkadaşımın plaklarının yanında gördüm, bu nedir?''

          Cevap: Eski bir radyonun veya müzik setinin arkasına takılan plakadır. Tiz sesi artırmak için takılıyor.

        • 8

          ''Satın aldığım arabada bunu buldum, ne olduğunu bilen var mı?

          Cevap: Silah fişeğidir. Yani boşa tetik düşürürken silahı korumak amaçlı yapılmıştır.

        • 9

          ''Üzerinde zincir olan bu metal aletin ne olduğunu biliyor musunuz?''

          Cevap: Bu bir dua tekerleğidir.

        • 10

          ''Güney Pasifik'teki bir adada rastladım, bu nesne ne işe yarıyor?''

          Cevap: Bu bir deniz radarıdır. Bununla uzaktan balık toplanabiliyor.

        • 11

          ''Anneannemin evinde buldum, bu nedir?''

          Cevap: Çiçekleri kesmeye ve düzenlemeye yarayan bir alettir.

          Kaynak: Reddit

          Fotoğraf kaynakları: Reddit

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