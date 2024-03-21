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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Kullanıcılarına 'kişiselleştirilmiş deneyim' sunacak - Girişimcilik Haberleri

        Kullanıcılarına 'kişiselleştirilmiş deneyim' sunacak

        Sadakat ve ödüllendirme sistemleri şirketi Momento, gerçek zamanlı ve çok kanallı pazarlama platformu Evam ile güç birliğine gitti. Momento söz konusu iş birliğiyle kullanıcılarına kişiselleştirilmiş deneyimler ve avantajlar sunacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:40
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        Kullanıcılarına 'kişiselleştirilmiş deneyim' sunacak
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        15 yıla yakın süredir sadakat programları, esnek yan haklar ve ödüllendirme sistemleri alanında faaliyet gösteren Momento müşteri deneyimini geliştirmek ve kişiselleştirmek için yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi son teknolojileri kullanarak uçtan uca pazarlama çözümleri sunan Evam ile iş birliğine gitti. Firmadan yapılan açıklamaya göre Momento, kullanıcılarına ihtiyacına yönelik avantajları öneri olarak sunacak.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, şunları söyledi: “Müşterilerimizi her zaman ön planda tutan bir marka olarak kullanıcılarımıza en iyi ve faydalı deneyimi yaşatmak için büyük çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda Evam ile yaptığımız iş birliğini son derece kıymetli buluyorum. İş ortaklığımız sayesinde kullanıcılarımıza daha kişileştirilmiş avantajlı öneriler sunarken, uygulamamız içerisindeki kullanıcı deneyimimizi de iyileştireceğiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de insan odaklı yaklaşımımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

        "ETKİLEŞİMİ ARTIRACAK"

        Evam CEO’su Doruk Mutlu da iş birliğine ilişkin şu açılamalarda bulundu: “Momento ile başlattığımız iş birliği, teknolojimizin gücünü ve müşteri deneyimindeki yenilikçi yaklaşımımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Sadakat ve ödüllendirme sistemlerine, yapay zekâ ve gerçek zamanlı analiz yeteneklerimizi kullanarak değer katmayı ve elde edeceğimiz sinerji ile müşteri deneyimlerini daha etkileşimli ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi hedefliyoruz.”

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