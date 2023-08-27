Kullanıcılar partnerleriyle yaşadıkları komik anları paylaşıyor
Eğlenceli bir partnere sahip olmak, bitmeyen bir macera anlamına gelebilir; en azından bazı kişiler için! Reddit kullanıcıları, partnerleriyle yaşadıkları anları fotoğraflıyor ve geriye herkesi gülümseten anılar kalıyor. İşte, detaylar...
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"Umarım siz de kız arkadaşımın bize biftek getiren garsona baktığı gibi bakacak birini bulursunuz."
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“Ne zaman kedime 'Seni seviyorum güzelim' desem, kız arkadaşım sinirleniyor...”
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“Kocam 'Kıpırdama, seni çizmeye çalışacağım' dedi. O kadar çok güldüm ki neredeyse kusacaktım. Ayaklara bakın.”
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- 4
"Erkek arkadaşım bu kedi yavrusunu beslemek istemedi ama bugün telefonunda bunun gibi bir düzine fotoğraf buldum... Sanırım kedi kalıyor."
- 5
"Partnerimle ufak bir tartışmanın ardından kahve kavanozu bu şekilde uyandım."
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“Ben buna OKB mısır ekmeği diyorum. Eşim son elmamı yedi, bu da benim intikamımdır."
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- 7
“Bu tabloyu az önce bir müzayedede kazandım! Karım tablodan nefret ediyor."
- 8
“Amerikalı babam ve Kanadalı annemin Cadılar Bayramı için Niagara Şelalesi kostümünde, 1985.”
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“Karım kedi istedi, ben istemedim. Kedi beni sevdi. Eşime sarıldığı tek zaman benim evde olmadığım zamanlar.”
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"Erkek arkadaşım bir dilim pizzanın üzerine bir dilim çikolatalı McCain pastası koymanın iyi bir fikir olduğunu düşündü."
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"Erkek arkadaşım için kurbağa pastası yapmayı denedim, sanırım beni terk edecek."
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“Hiç muzlu puding yemedim. Kız arkadaşım yaptı. Bana 'dene' dedi. 3 dakika oldu. Yardım edin!"
Kaynak: Reddit
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