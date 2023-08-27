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        Haberler Sağlık Kullanıcılar partnerleriyle yaşadıkları komik anları paylaşıyor

        Kullanıcılar partnerleriyle yaşadıkları komik anları paylaşıyor

        Eğlenceli bir partnere sahip olmak, bitmeyen bir macera anlamına gelebilir; en azından bazı kişiler için! Reddit kullanıcıları, partnerleriyle yaşadıkları anları fotoğraflıyor ve geriye herkesi gülümseten anılar kalıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 09:28 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:28
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        • 1

          "Umarım siz de kız arkadaşımın bize biftek getiren garsona baktığı gibi bakacak birini bulursunuz."

        • 2

          “Ne zaman kedime 'Seni seviyorum güzelim' desem, kız arkadaşım sinirleniyor...”

        • 3

          “Kocam 'Kıpırdama, seni çizmeye çalışacağım' dedi. O kadar çok güldüm ki neredeyse kusacaktım. Ayaklara bakın.”

        • 4

          "Erkek arkadaşım bu kedi yavrusunu beslemek istemedi ama bugün telefonunda bunun gibi bir düzine fotoğraf buldum... Sanırım kedi kalıyor."

        • 5

          "Partnerimle ufak bir tartışmanın ardından kahve kavanozu bu şekilde uyandım."

        • 6

          “Ben buna OKB mısır ekmeği diyorum. Eşim son elmamı yedi, bu da benim intikamımdır."

        • 7

          “Bu tabloyu az önce bir müzayedede kazandım! Karım tablodan nefret ediyor."

        • 8

          “Amerikalı babam ve Kanadalı annemin Cadılar Bayramı için Niagara Şelalesi kostümünde, 1985.”

        • 9

          “Karım kedi istedi, ben istemedim. Kedi beni sevdi. Eşime sarıldığı tek zaman benim evde olmadığım zamanlar.”

        • 10

          "Erkek arkadaşım bir dilim pizzanın üzerine bir dilim çikolatalı McCain pastası koymanın iyi bir fikir olduğunu düşündü."

        • 11

          "Erkek arkadaşım için kurbağa pastası yapmayı denedim, sanırım beni terk edecek."

        • 12

          “Hiç muzlu puding yemedim. Kız arkadaşım yaptı. Bana 'dene' dedi. 3 dakika oldu. Yardım edin!"

          Kaynak: Reddit

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