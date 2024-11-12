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        Kulaklıkla geçerken tren çarptı!

        Rusya'da kulaklıkla müzik dinleyerek hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçen kız, gelen treni fark etmeyerek altında kaldı. Genç kız, kazadan yara almadan kurtuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 19:53 Güncelleme: 12.11.2024 - 19:53
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        Kulaklıkla geçerken tren çarptı!
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        Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeyinde bulunan Sergiyev Posad kentinde geçtiğimiz 6 Kasım tarihinde kulaklıkla müzik dinleyerek hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçen kız, gelen treni fark etmeyerek altında kaldı.

        Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanarak, kızın kazadan sağ kurtulduğu ve yara almadığı aktarıldı.

        Rus demiryolları, bölge savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığını belirterek, “Koruyucu melekleriniz yanınızda olsa da kulaklık ve benzeri araçlar bazen kötü yol arkadaşları olabilir” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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