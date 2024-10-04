Ses kaynağını belirleme

Yüzünüzün ön ve yan taraflarından gelen sesler, kulak kepçesi tarafından güçlendirilirken, arkanızdan gelen sesler azaltılır. Her iki kulak tarafından duyulan seslerin seviyesindeki küçük farklar, sesin kaynağını bulmamıza yardımcı olur. Ses dalgalarının kulak kepçesi ile etkileşimi, beynimize sesin yönü, mesafesi ve yüksekliği hakkında gerekli ipuçlarını verir.