Beats Solo Pro

Aktif Gürültü Önleme (ANC) ve Şeffaf Mod olmak üzere iki dinleme modu bulunan kulaklıktaki Pure ANC, dışarıdan gelen gürültüyü aktif olarak engelleyip seslerin netliğini ve aralıklarını koruyarak gerçek zamanlı ses kalibrasyonu yapıyor. Dışarıdan gelen sesleri sürekli olarak tespit edip engelleyen bu özellik, kişisel seçimlere göre gerekli ayarlamaları otomatik şekilde gerçek zamanlı olarak yapıyor ve ses çıkışını optimize ediyor. Tek bir tuşa basarak şeffaf mod ile ANC modu arasında geçiş yapılabiliyor.