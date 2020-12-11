Apple AirPods Max
Apple tasarımı dinamik sürücü, aktif gürültü engelleme (ANC),şeffaf mod, adaptif EQ ve dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses gibi özellikleri olan kulaklıkta, optik sensör, pozisyon sensörü, kılıf algılama sensörü, ivmeölçer ve jiroskop bulunuyor. Aktif gürültü engelleme için 8 adet ve ses yakalama için 3 adet mikrofon (ANC ile paylaşılan iki mikrofon ve bir ek mikrofon) barındıran kulaklığın her iki tarafında saniyede 9 milyar işlem yapabilen Apple H1 kulaklık çipi kullanılmış.
40 mm dinamik sürücü bulunan AirPods Max’teki Digital Crown, ses düzeyi denetiminin yanı sıra ses çalma veya duraklatma, sonraki parçaya geçme, telefon aramalarını cevaplama veya sonlandırma ve Siri’yi etkinleştirme olanağı sunuyor. Kulaklık, ANC ve uzamsal ses özellikleri etkinken 20 saate kadar bir pil ömrüne sahip. Kullanılmadığı zamanlarda pil şarjını korumaya yardımcı olan ultra düşük güç durumuna geçmesini sağlayan Smart Case ile birlikte gelen AirPods Max’in satış fiyatı 5699 TL.
Sennheiser Momentum 3
Üç farklı Aktif Gürültü Engelleme (ANC) modunun yanında Transparan Duyma özelliğine de sahip olan kulaklık, baştan çıkarıldığında müziği duraklatma, geri takıldığında oynatma ve katlandığında kapanma gibi sezgisel yetenekleri barındırıyor. Sennheiser Smart Control uygulaması, üç farklı gürültü engelleme modu arasında geçiş ve dahili bir ekolayzer ayar penceresi sunuyor.
Akıllı TILE teknolojisi ile Momentum 3 ANC kulaklığı eğer kaybolursa, konumu tespit edilebiliyor. Frekans Aralığı 6Hz - 22kHz olan kulaklıkta, Bluetooth 5.0 ve NFC desteği bulunuyor. Bluetooth ve ANC açık iken 17 saatlik kullanım süresi bulunan Momentum 3’ün satış fiyatı 4369 TL.
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