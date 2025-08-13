Habertürk
        Kulak enfeksiyonu olanlara "havuza girmeyin" uyarısı! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kulak enfeksiyonu olanlara "havuza girmeyin" uyarısı

        Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Cesur, "Kulağında otiti olan bir vatandaşımızın yüzme havuzunda yüzmemesi gerekiyor. Bu enfeksiyonu daha da ağırlaştırabilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 09:39 Güncelleme: 13.08.2025 - 09:39
        Kulak enfeksiyonu olanlara "havuz" uyarısı!
        Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Cesur, kulak enfeksiyonu bulunan kişileri, havuza girmemeleri konusunda uyardı.

        Prof. Dr. Cesur yaptığı açıklamada, yaz aylarında serinlemek için tercih edilen havuzlardan bulaşabilen enfeksiyon risklerine dikkat çekti.

        Havuzlardan bakteriyel viral mantar ve paraziter enfeksiyonların bulaşabileceğini ifade eden Cesur, "Bu enfeksiyonlar içerisinde üriner sistem enfeksiyonları, gastrointestinal sistemi tutan enfeksiyonlar, bunlara gastroentelitler diyoruz. Gözü tutan konjonktivit dediğimiz enfeksiyonlar, kulağı tutan otit enfeksiyonları, sinüzit dediğimiz enfeksiyonlar ve bazı paraziter ishaller görülebilir" dedi.

        Cesur, kulak enfeksiyonu bulunan kişilerin havuza girmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kulağında otiti (kulak enfeksiyonu) olan bir vatandaşımızın yüzme havuzunda yüzmemesi gerekiyor. Bu enfeksiyonu daha da ağırlaştırabilir. Yine boğaz enfeksiyonu olan kişilerin hastalıklı dönemde havuza girmemesi gerekiyor. İshali olan çocukların özellikle yüzme havuzlarına girmemesi gerekiyor. Suyu kontamine ederek yani suya hastalık etkeni olan bakterileri bulaştırarak enfeksiyona neden olabilir" diye konuştu.

        Cesur, özellikle kulak enfeksiyonuna yatkınlığı olup, kulağında tüp bulunan kişilerin de havuza girmemesi gerektiğinin altını çizerek, havuza girerken kulak tıkacı kullanılabileceğini söyledi. Cesur, "Yine göz enfeksiyonlarına karşı gözlük takılabilir. Mutlaka havuza girmeden önce insanların duş alması, havuzdan çıktıktan sonra da mutlaka duş alması genel hijyen açısından çok önemli bir kontrol önlemi" diye konuştu.

        "ÇOCUK VE YETİŞKİN HAVUZLARI AYRI OLMALI"

        Havuzların yeterince klorlanması, pH değerleri ve mikrobiyolojik analizlerinin düzenli yapılmasının önemine işaret eden Cesur, "Çocukların yüzdüğü havuzlarla erişkinlerin yüzdüğü havuzların ayrı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Mantar enfeksiyonu durumunda havuz kullanımına değinen Cesur, "Ayağında mantar enfeksiyonu olan kişiler sulara girdiği zaman veya ortak terlik kullandıkları zaman mantar enfeksiyonlarını diğer sağlıklı bireylere bulaştırabilir" uyarısında bulundu.

        Havuzlardan göze bulaşabilecek kimyasal konjonktivit riskine karşı da uyarılarda bulunan Cesur, şu bilgileri paylaştı: "Gözlerde klora bağlı olarak konjonktivit dediğimiz gözün mukozasını tutan iltihabi, göz kapakları ve gözün dış tabakasını tutan kimyasal konjonktivit dediğimiz bir enfeksiyon olabilir. Bu konjonktivit bakteri ve virüslere bağlı olarak da gelişebilir."

        Cesur, bu nedenle havuz seçiminde klorlamanın düzenli olarak takibinin yapıldığı güvenilir yerlerin tercih edilmesini, belirgin kirlenmenin olduğu havuzlara girilmemesi gerektiğini vurguladı.

        "BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA BAŞVURUN"

        Havuz sonrası yaşanabilecek enfeksiyon belirtilerine de dikkat çeken Cesur, "Havuzda yüzdükten sonra gözlerde kızarma, yaşarma, yüksek ateş, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna müracaat etmemiz gerekiyor. Öncesinde havuzda yüzme öyküsünün belirtilmesi çok önemli çünkü hekim bu bilgiden yola çıkarak enfeksiyon açısından şüphelenip gerekli tetkikleri yapar" ifadelerini kullandı.

        Cesur, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün toplu kullanıma açık yerlerde düzenli periyodik denetimler yaptığını belirterek, resmi denetimlerin yapıldığı yerlerde havuza girilmesi önerdi.

