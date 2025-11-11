Kula - Uşak kaç kilometre? Kula - Uşak arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kula - Uşak arası mesafe karayolu üzerinden ölçüldüğünde oldukça yakın bir uzaklığa sahiptir. Yolculuğun süresi, araç trafiğine, hava koşullarına ve tercih edilen güzergaha göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak sürücüler için konforlu bir rota sunar. Kula - Uşak kaç km sorusuna yanıt arayanlar, özellikle özel araçla seyahat edenlerin yolculuk süresini kısa tutabildiklerini bilmelidir. Ulaşım alternatifleri arasında özel araç, otobüs ve minibüs seferleri bulunur. İşte, Kula - Uşak kaç km? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar…

KULA - UŞAK KAÇ KİLOMETRE?

Kula ile Uşak arasındaki mesafe karayolu üzerinden yaklaşık 63 kilometredir. Ortalama trafik koşullarında bu iki şehir arasındaki yolculuk, D300 karayolunu kullanan sürücüler için yaklaşık 50 ila 55 dakika sürer. Bu güzergah, hem en kısa hem de en sık tercih edilen rota olarak bilinir. Özellikle Kula çıkışından itibaren Gediz üzerinden devam eden yol, hem asfalt kalitesi hem de manzarasıyla dikkat çeker.

Alternatif güzergah arayanlar için Eşme veya Selendi üzerinden dolaylı yollar da tercih edilebilir. Ancak bu seçenekler toplam mesafeyi 70 kilometrenin üzerine çıkarır ve sürede yaklaşık 15-20 dakikalık bir artışa neden olur. Bu nedenle Kula - Uşak mesafe ne kadar sorusuna verilecek en net yanıt, D300 karayolu üzerinden 63 kilometre olarak özetlenebilir.

KULA - UŞAK NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Kula - Uşak ne kadar sürede gidilir sorusu, kullanılan ulaşım aracına göre değişiklik gösterir. Özel araçla ortalama 50-55 dakikada Uşak’a ulaşmak mümkündür. Sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanan zamanlarda bu süre 1 saate kadar çıkabilir. Otobüs ya da minibüsle seyahat eden yolcular için ise durak sayısı ve yolcu hareketliliği nedeniyle süre 1 saat 15 dakikayı bulabilir. Ege’nin iç kesimlerinde yer alan bu iki şehir arasında yolculuk, hem kısa süresi hem de kolay ulaşılabilirliği nedeniyle oldukça avantajlıdır. Yol boyunca Manisa’nın verimli toprakları, kırsal kasabalar ve tarım alanları eşliğinde keyifli bir sürüş yapılabilir. Özellikle hafta sonu kaçamakları ya da günübirlik geziler için Kula - Uşak arası tercih edilen rotalardan biridir. KULA - UŞAK MESAFE NE KADAR? Kula - Uşak mesafe ne kadar sorusuna yanıt verirken, sadece kilometre bilgisi değil, yolun durumu da önemlidir. En çok kullanılan D300 karayolu, Manisa’dan başlayıp Afyonkarahisar’a kadar uzanan geniş bir ulaşım hattıdır. Bu hat üzerinde hem ticari taşımacılık hem de şehirler arası otobüs seferleri yoğun şekilde yapılır. Yol, büyük ölçüde çift şeritli ve düzgün asfalt kaplamaya sahiptir. Bu da sürücülere güvenli bir seyahat imkanı sunar.

HANGİ YOL GÜZARGAHI DAHA AVANTAJLI? Eğer Kula merkezinden hareket ediyorsanız, şehir çıkışında yer alan Gediz yönündeki bağlantıdan D300’e bağlanarak Uşak’a doğru ilerleyebilirsiniz. Yol üzerinde küçük yerleşim yerleri bulunur ve genellikle trafik akışı rahattır. Kış aylarında sis veya yağış durumlarında dikkatli sürüş önerilir. KULA - UŞAK ARASI ULAŞIM ALTERNATİFLERİ Kula ile Uşak arasında en yaygın ulaşım seçeneği özel araç olsa da, otobüs firmaları ve yerel minibüs seferleri de mevcuttur. Her iki şehir arasında günün belirli saatlerinde çalışan minibüsler, genellikle 1 saat 10 dakikada varış noktasına ulaşır. Uşak Şehirlerarası Otogarı’ndan Kula yönüne, Kula Otogarı’ndan ise Uşak yönüne düzenli seferler yapılır.

