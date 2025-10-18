'Kuğu Gölü' balesi AKM'ye geliyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), heyecanla beklenen "Kuğu Gölü" Balesi’nin prömiyerini 23 Ekim 2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirecek. Bir asrı aşkın süredir dünyanın en sevilen klasik bale eseri olma özelliğini koruyan "Kuğu Gölü", virtüözlük içeren koreografisi ve Çaykovski’nin zamana meydan okuyan müziği aracılığıyla destansı bir peri masalını anlatacak.

Eser, Prenses Odette’e aşık olan genç Prens Siegfried’in hikâyesini konu alacak. Kötü kalpli büyücü Baron von Rothbart, yaptığı büyüyle Odette ve arkadaşlarını kuğuya dönüştürecek. Gündüzleri bir gölde yüzerek, sadece geceleri insan formuna dönecekler. Bu büyüyü yalnızca gerçek aşk bozabilecek, Rothbart ise bunu engellemek için tüm gücünü kullanacak.

Çaykovski’nin 1875-76 yıllarında bestelediği ve ilk kez 4 Mart 1877’de Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelenen "Kuğu Gölü", 15 Ocak 1895’te Marius Petipa ve Lev Ivanov’un özgün koreografisiyle St.Petersburg’daki Mariinsky Tiyatrosu’nda büyük başarı kazanarak dünya bale repertuvarının en önemli yapıtlarından biri haline geldi.

İDOB’un sahneleyeceği bu prodüksiyon, Petipa ve Ivanov’un versiyonundan hareketle, RicardoAmarante’nin koreografisiyle sahne alacak. RicardoAmarante’nin koreografisiyle sahnelenecek bu görkemli yapımda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetecek. Gösteride "Beyaz Kuğu"yu (Odette) Berfu Elmas, "Siyah Kuğu"yu (Odile) Berin Günay ve Büşra Ay canlandıracak. Dekor Tasarımı Ferhat Karakaya, Kostüm Tasarımı Serdar Başbuğ, Işık Tasarımı Ahmet Defne imzasını taşıyacak. Çaykovski’nin duygusal ve görkemli müziği eşliğinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat edecek bu bale, sanatseverlerle buluşacak.