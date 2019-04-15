Kuğu fırtınası nedir? Kuğu fırtınası ne zaman olur?

Türkiye'de her yıl bahar mevsiminde şiddetli rüzgar ve yağışlı havayla kendini gösteren kuğu fırtınası; başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere yurt genelinde etkili oluyor.

Milyonlarca vatandaş, baharda kış esintileri yaşatan kuğu fırtınasını araştırıyor. Kuğu fırtınası ile ilgili merak edilenler haberimizde...

KUĞU FIRTINASI NEDİR?

Kuğu fırtınası, bahar mevsiminin ortalarında şiddetli rüzgar ve yağışlı havayla birlikte birkaç günlüğüne kışı geri getiren hava olayıdır. Havaların iyiden iyiye ısındığı günlerde ortaya çıkan kuğu fırtınası, Türk denizcilerinin fırtına takviminde de yer almaktadır.

KUĞU FIRTINASI NE ZAMAN OLUR?

Türk denizcilerinin yüzlerce yıllık gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takvimi içerisinde kuğu fırtınası da yer almaktadır. Bahar mevsiminde meydana gelen ve tüm yurdu etkisini alan kuğu fırtınası nedeniyle şiddetli rüzgar ve yağışlı hava, kışı adeta yeniden getirir.

Kuğu fırtınası her yıl tahmini olarak 16 Nisan'da başlar ve 3 gün devam eder. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olan kuğu fırtınası bazı yıllar bir-iki gün kadar değişkenlik gösterebilir.