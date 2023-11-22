Küfürleşme tartışması kanlı bitti

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Antalya'da, küfürleşme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi silahla vuruldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan D. ile Emrah Ş., iddiaya göre, küfürleşme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından ayrılan ikili bir süre sonra bir apartmanın önünde tekrar karşılaştı. Burada yaşanan tartışmada Emrah Ş., yanındaki tabancayı çıkarıp Doğan D.'ye iki el ateş etti.

Mermiler Doğan D.'nin kalçasına isabet ederken, Emrah Ş. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğan D.'yi tedavisi için Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Doğan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Emrah Ş.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emrah Ş. polis merkezine götürüldü.