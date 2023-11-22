Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Küfürleşme tartışması kanlı bitti

        Küfürleşme tartışması kanlı bitti: İkinci karşılaşmada silahla vurdu

        Antalya'da, küfürleşme tartışması kanlı bitti. Emrah Ş., ikinci karşılaşmada yeniden çıkan tartışmada Doğan D.'yi tabancayla vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:39 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küfürleşme tartışması kanlı bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da, küfürleşme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi silahla vuruldu.

        Güvenlik kamerasına yansıyan olay, dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Doğan D. ile Emrah Ş., iddiaya göre, küfürleşme nedeniyle tartıştı.

        Tartışmanın ardından ayrılan ikili bir süre sonra bir apartmanın önünde tekrar karşılaştı. Burada yaşanan tartışmada Emrah Ş., yanındaki tabancayı çıkarıp Doğan D.'ye iki el ateş etti.

        Mermiler Doğan D.'nin kalçasına isabet ederken, Emrah Ş. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doğan D.'yi tedavisi için Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Doğan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Emrah Ş.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emrah Ş. polis merkezine götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri antalya
        #Muratpaşa
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        Kendisiyle görüşmek istemeyen üvey annesini öldürdü!
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        Habertürk Anasayfa