Kuduz tanısı konan çocuğun babası konuştu! "Önce kolunda kaşınma oldu! Durumu kritik"

DURUMU KRİTİK

Fotoğraf: AA

En son halamla birlikte doktorlarla görüştük. Her an her şeyin olabileceğini bize ilettiler. Vallahi herkes çocuğuna çok dikkat etsin. Evlat acısı çok ağır; ben yaşadım hiç kimse yaşamasın.

"ANNESİ DE BEN DE AĞLIYORUZ"

Annesi de ağlıyor; ben de ağlıyorum. Her şeye hazırım. Bu acıdan büyük acı yok. İnsan başına gelmeden sokaktaki başı boş kediyi, köpeği düşünmüyor. Aklınıza gelmiyor ki... Her şey Allah'tan. Önlem alınmalı bu acıyı kimse yaşamamalı."