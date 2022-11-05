Kuduz tanısı konan çocukla ilgili doktoru konuştu: "Hastanın durumu kritik!"

Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerGündemKuduz tanısı konan çocukla ilgili doktoru konuştu: "Durum kritik!" Kuduz tanısı konulan çocuğun son durumu nasıl, yaşıyor mu?
Kuduz tanısı konan çocukla ilgili doktoru konuştu: "Hastamızın durumu kritik!"
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kuduz bir köpek tarafından ısırılan ve tedavisi Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi'nde devam eden küçük çocuğun son durumuyla ilgili Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Habertürk'ten Alper Uruş'a konuştu. Prof. Dr. Cengiz, "Hastamız geldiğinde kuduz virüsü beyin ve omuriliğe yayılmıştı. Ümit veremeyiz ama ümitsiz de konuşamayız. Ekip olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Büyük beklenti içinde değiliz; durumu kritik" dedi. İşte son durum...
Türkiye'nin sağlık durumunu merak ettiği kuduz tanısı konan küçük çocuğun tedavisinde 2 hafta geride kalırken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, şu bilgileri verdi:
"GELDİĞİNDE 5 HAFTA GERİDE KALMIŞTI"
"Isırma olayı, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 12 Eylül'den sonra gerçekleşiyor. Bize geldiğinde hasta 5 haftayı geride bırakmıştı. Bitlis'teyken kolunda uyuşma olunca doktora götürmüşler. Orada aşı yapılmış ama su korkusu başlama aşamasına gelinmiş. Hastalık oturmuş.
"KASILMALAR BAŞLAYINCA YOĞUN BAKIMA ALDIK"
21 Ekim'de hastamız bize geldiğinde; annesiyle birlikte tedaviye almıştık. Kasılmalar başladıktan sonra yoğun bakıma alarak tedaviye orada devam etmeye başladık. Yoğun bakımda iki haftalık tedavi sürecini geride bıraktık.
"HASTAMIZ AĞIR KOMA DÖNEMİNDE"
Şu anki dönemi ağır koma dönemi olarak ifade edebiliriz. Bizim için önemli olan bu virüsün sinir sistemine yerleşmemesi. Bu süreci geçtikten sonra maalesef dünyada bunun tedavisi olmuyor. Biz, ümit veremeyiz ama ümitsiz de konuşamayız.
"BÜYÜK BEKLENTİ İÇİNDE DEĞİLİZ"
Büyük beklenti içinde değiliz. Beyin etkilenmiş durumda. Hasta geldiğinde kuduz virüsü beyin ve omuriliğe yayılmıştı. Bilinç değişikliği, mantıksız konuşma, çevreye zarar verebilecek hareketler, aşırı korku, endişeli görünüm nedeniyle o gün uyutmak zorunda kaldık. Kendisine de zarar verebilirdi.
"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR SÜREÇ VAR"
Şu an kan basıncının düşmesi ve yükselmesini kontrol altında tutuyoruz. Nefes alımını sağlıyoruz ve ağrıları olmaması için ilaç veriyoruz. Önümüzde zorlu bir süreç var. Gereken ne ise yapılıyor. Hastalığın kötü seyri var.
"İYİ SONUÇ ALMAYI TEMENNİ EDİYORUZ"
Daha önce de vakalarımız oldu. Bu bulgular geliştikten sonra yaşam süresi tıbben 1-2 hafta olarak öngörülür. Yaşam desteğiyle ağrılarını azaltarak iyi sonuç vermesini temenni ediyoruz."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Kuduz tanısı konan çocukla ilgili doktoru konuştu: "Durum kritik!" Kuduz tanısı konulan çocuğun son durumu nasıl, yaşıyor mu?/kuduz-tanisi-konan-cocukla-ilgili-doktoru-konustu-durum-kritik-kuduz-tanisi-konulan-cocugun-son-duru-3536030
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!