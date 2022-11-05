Kuduz tanısı konan çocukla ilgili doktoru konuştu: "Hastanın durumu kritik!"

Türkiye'nin sağlık durumunu merak ettiği kuduz tanısı konan küçük çocuğun tedavisinde 2 hafta geride kalırken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, şu bilgileri verdi:

"Isırma olayı, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 12 Eylül'den sonra gerçekleşiyor. Bize geldiğinde hasta 5 haftayı geride bırakmıştı. Bitlis'teyken kolunda uyuşma olunca doktora götürmüşler. Orada aşı yapılmış ama su korkusu başlama aşamasına gelinmiş. Hastalık oturmuş.

21 Ekim'de hastamız bize geldiğinde; annesiyle birlikte tedaviye almıştık. Kasılmalar başladıktan sonra yoğun bakıma alarak tedaviye orada devam etmeye başladık. Yoğun bakımda iki haftalık tedavi sürecini geride bıraktık.

Şu anki dönemi ağır koma dönemi olarak ifade edebiliriz. Bizim için önemli olan bu virüsün sinir sistemine yerleşmemesi. Bu süreci geçtikten sonra maalesef dünyada bunun tedavisi olmuyor. Biz, ümit veremeyiz ama ümitsiz de konuşamayız.

"BÜYÜK BEKLENTİ İÇİNDE DEĞİLİZ"

Büyük beklenti içinde değiliz. Beyin etkilenmiş durumda. Hasta geldiğinde kuduz virüsü beyin ve omuriliğe yayılmıştı. Bilinç değişikliği, mantıksız konuşma, çevreye zarar verebilecek hareketler, aşırı korku, endişeli görünüm nedeniyle o gün uyutmak zorunda kaldık. Kendisine de zarar verebilirdi.

"ÖNÜMÜZDE ZORLU BİR SÜREÇ VAR"

Şu an kan basıncının düşmesi ve yükselmesini kontrol altında tutuyoruz. Nefes alımını sağlıyoruz ve ağrıları olmaması için ilaç veriyoruz. Önümüzde zorlu bir süreç var. Gereken ne ise yapılıyor. Hastalığın kötü seyri var.

"İYİ SONUÇ ALMAYI TEMENNİ EDİYORUZ"

Daha önce de vakalarımız oldu. Bu bulgular geliştikten sonra yaşam süresi tıbben 1-2 hafta olarak öngörülür. Yaşam desteğiyle ağrılarını azaltarak iyi sonuç vermesini temenni ediyoruz."