Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? 31 Mart TRT 1 yayın akışı

        Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman?

        Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Pazartesi akşamları yayınlanıyor. Başrollerini Uğur Güneş, Gökçe Türkan ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı dizi, Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyor. Tarihe ışık tutan dizinin yeni bölümünün Ramazan Bayramı haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 31 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TRT 1’de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, her Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tarih sayfalarına ışık tutan dizi son olarak 50. Bölümüyle ekranlara gelmişti. Bayram tatili dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler 31 Mart TRT 1 yayın akışı kontrolü yapıyor. ‘’Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51. bölüm tarihi…

        • 2

          KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

          Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

          31 Mart 2025 TRT 1 yayın akışına göre, saat 20.00’de Lingo Türkiye yayınlanacak.

        • 3

          KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece dizinin yeni bölüm tarihi netlik kazandı.

          Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51. Bölümüyle 7 Nisan Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak.

        • 4

          31 MART 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

          06:15 Hayallerinin Peşinde

          07:00 Vuslat

          10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:40 Teşkilat

          17:15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Lingo Türkiye

          22:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          01:35 Türk Sineması "Bayram Havası"

          03:35 Lingo Türkiye

        • 5

          KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Melik İsmail’in kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyonunun ardından, Gümüştekin’le son yüzleşme yaşanır. Mila ile yaptığı ittifak Gümüştekin’i kurtarmaya yetecek midir?

        • 6

          Selahaddin Kerek’ten önce Şam için tehdit unsuru olan bir kaleye yönelir: Hedef, Tapınakçıların karargâhı Beytülahzan Kalesi’dir.

          Kerek’teki dengeler geçici olarak donmuş, Kudüs’e giden yol üzerindeki en stratejik tehdit artık Beytülahzan’dır.

        • 7

          Selahaddin, savaş meydanında değil, yerin altından yürütülecek zekice bir hamleyle bu kaleyi düşürmeyi planlar.

          Kale savunmasında karşısında bulduğu kişi ise Balian’dır.

        • 8

          Kral Baldwin’in yıllardır saklı olan Kutsal Kase’yi bulup ortaya çıkarmasıyla, mutlak iktidarına herkes boyun eğmek zorunda kalır.

          Guy, şimdilik Krallık hayalini ertelemek zorundadır.

        • 9

          Kral Baldwin bütün güçleri birleştirip Selahaddin’e karşı koymak ona hiçbir yerde geçit vermemek konusunda kararlıdır; Beytülahzan’ı hep birlikte savunacaklardır.

          Eyyubi birlikleri, tapınakçıların savunmasını aşmak ve Beytülahzan’ı almak için surların altına lağım tünelleri kazarken, düşmanlar da boş durmaz. Bu savaşın kazananı kim olacaktır?

        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        Habertürk Anasayfa