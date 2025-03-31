Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Pazartesi akşamları yayınlanıyor. Başrollerini Uğur Güneş, Gökçe Türkan ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı dizi, Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyor. Tarihe ışık tutan dizinin yeni bölümünün Ramazan Bayramı haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 31 Mart 2025 TRT 1 yayın akışı…
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TRT 1’de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, her Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tarih sayfalarına ışık tutan dizi son olarak 50. Bölümüyle ekranlara gelmişti. Bayram tatili dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler 31 Mart TRT 1 yayın akışı kontrolü yapıyor. ‘’Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51. bölüm tarihi…
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
31 Mart 2025 TRT 1 yayın akışına göre, saat 20.00’de Lingo Türkiye yayınlanacak.
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece dizinin yeni bölüm tarihi netlik kazandı.
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51. Bölümüyle 7 Nisan Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak.
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31 MART 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Hayallerinin Peşinde
07:00 Vuslat
10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lingo Türkiye
22:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
01:35 Türk Sineması "Bayram Havası"
03:35 Lingo Türkiye
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melik İsmail’in kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyonunun ardından, Gümüştekin’le son yüzleşme yaşanır. Mila ile yaptığı ittifak Gümüştekin’i kurtarmaya yetecek midir?
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Selahaddin Kerek’ten önce Şam için tehdit unsuru olan bir kaleye yönelir: Hedef, Tapınakçıların karargâhı Beytülahzan Kalesi’dir.
Kerek’teki dengeler geçici olarak donmuş, Kudüs’e giden yol üzerindeki en stratejik tehdit artık Beytülahzan’dır.
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Selahaddin, savaş meydanında değil, yerin altından yürütülecek zekice bir hamleyle bu kaleyi düşürmeyi planlar.
Kale savunmasında karşısında bulduğu kişi ise Balian’dır.
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Kral Baldwin’in yıllardır saklı olan Kutsal Kase’yi bulup ortaya çıkarmasıyla, mutlak iktidarına herkes boyun eğmek zorunda kalır.
Guy, şimdilik Krallık hayalini ertelemek zorundadır.
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Kral Baldwin bütün güçleri birleştirip Selahaddin’e karşı koymak ona hiçbir yerde geçit vermemek konusunda kararlıdır; Beytülahzan’ı hep birlikte savunacaklardır.
Eyyubi birlikleri, tapınakçıların savunmasını aşmak ve Beytülahzan’ı almak için surların altına lağım tünelleri kazarken, düşmanlar da boş durmaz. Bu savaşın kazananı kim olacaktır?
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