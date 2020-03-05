Çoğunlukla mide hastalıkları tedavisinde kullanılan kudret narı kalsiyum, demir, fosfor vitamini bakımından zengindir. Bağırsak ve mide şikayetlerinde kullanılan kudret narı kabakgiller ailesinde yer alıyor. İçerisinde bulundurduğu mineral ve vitaminler bakımından sindirim sistemi hastalıklarının doğal ilacıdır. İşte kudret narı hakkında merak edilenler...

KUDRET NARI NEDİR?

Kabakgiller familyasından tropik iklim bölgelerinde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bitki türüdür.

KUDRET NARI FAYDALARI NELERDİR?

- Sindirim sistemini düzenlemeye yarar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Gastrit ve ülser hastalıklarını gidermek için kullanılabilir.

- Yanık tedavisinde kullanılabilir.

- Sedef hastalığı için kullanılabilir.

- Guatr hastalığına iyi gelir.

- Karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.

- Cildi güzelleştirir.

- Yaraların iyileşmesinde kullanılır.

- Reflü hastalığına iyi gelir.

İbrahim Saraçoğlu kudret narı kürü malzemeleri

- Olgunlaşmamış 1 adet kudret narı

- Zeytinyağı

Yapılışı

İlk olarak 1 adet olgunlaşmamış kudret narının çekirdeklerini ayırıp ufak parçalar halinde doğrayınız. Daha sonra yarım litre şişeye kudret narını doldurunuz ve üzerine zeytinyağını koyun. Şişeyi güneşte bırakın. Bir kaç hafta içerisinde şişenin içindeki kudret narı yumuşayana kadar beklenir ve daha sonra kullanabilirsiniz.

KUDRET NARI ZARARLARI NELERDİR?

- Kudret narı çok fazla tüketildiği takdirde ishal ve karın ağrısı yapabilir.

- Hamile kadınlarda düşük gibi sorunlar yaşanabilir.

- İlaç kullanan kişilerde doktoralarına danışmadan kullanmamaları önerilir.

KUDRET NARI NASIL KULLANILIR?

Kudret narı hem pişmiş hem de çiğ şekilde kullanılabilir. Genellikle yeşil olarak kullanılır ama isteğe göre sarıya dönerken kullanılabilir.