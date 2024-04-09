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        Haberler Gündem Çevre Küçükçekmece Gölü'nde renk değişimi ve kötü koku

        Küçükçekmece Gölü'nde renk değişimi ve kötü koku

        Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde renk değişimi yaşanırken çevre sakinleri etrafa yayılan kötü kokudan şikayet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 17:47 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:51
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          Küçükçekmece Gölü'nün Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki kıyı kesimlerinde renk değişimi dikkati çekti.

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          Suyun rengi kahverengi ve kızıla dönüşürken, etrafa kötü koku yayıldı.

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          Çevrede yaşayanlar, kötü kokudan endişe ederken yetkililerin gölde temizlik çalışması başlatmasını istedi.

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          Bölgede 18 yıldır esnaflık yapan Hasan Kal, gölün temizliği konusunda hiçbir yerel yönetimin çalışma yapmadığını öne sürdü.

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          Müşterilerin de bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Kal, "Gölde temizlik yapılmıyor. Lağım fareleri de görülüyor. Sadece ben değil, burada oturan herkes bu durumdan şikayetçi." dedi.

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          Göl yanındaki kafede oturan İdris Şahin, zaman zaman gölden kötü koku yayıldığını dile getirerek, "Gölde kapsamlı bir temizlik çalışması yapılması gerekir. Burası hiç temiz olmadı. Buraya yakın noktaya atık tesisi yapıldı ama yine de düzelmedi. Kötü koku da yayılıyor. 32 senedir bu mahallede oturuyorum, maalesef her zaman bu sorunu yaşadık." değerlendirmesini yaptı.

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          Çocuğuyla yürüyüş yapmak için göl kenarına geldiğini söyleyen Ersin Yılmazer, umduğu gibi bir manzarayla karşılaşmadığını ifade etti.

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