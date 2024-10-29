Küçükçekmece'de yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

Yangını görüp itfaiyeye haber veren Okay Aydın, "Alevler bir anda çatıdan yükselmeye başladı. İtfaiyeye haber verdim. Apartman sakinleri de bir anda aşağıya indi. Ben çatısı yanan binanın arkasında oturuyorum. Ben gördüm. Yangın neden çıktı bilmiyorum. Yukarısı odunluk ya belki ondan çıkmış olabilir'" dedi.