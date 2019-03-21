Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki 14 katlı bir rezidansın 9'uncu katındaki 97 numaralı daireden düşerek hayatını kaybeden genç kızın kimliği ortaya çıktı. 18 yaşındaki Ebru Erdem'e ait olduğu ortaya çıkan cesedin üzerindeki kesiklerin düşmeden kaynaklı kemik batması olduğu değerlendirildi. Adli tıp morguna giderek kızını teşhis eden baba acı haberle yıkıldı.

Öte yandan olayla ilgili olarak genç kızın düştüğünü güvenlik görevlilerine söyleyen ve ardından öldüğünü anlayınca atletle taksiye binip kaçan Serdar T. gözaltına alındı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Serdar T. " İlk ifadesinde ben bir şey yapmadım. Pervazın üzerinde oturuyordu, bir anda aşağı düştü. Korktuğum için kaçtım" dedi.