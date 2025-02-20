Küçükçekmece'de 7 katlı binada çatlama şüphesi
İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir bina, gelen sesler üzerine çatlama şüphesiyle tahliye edildi
Giriş: 20.02.2025 - 01:27 Güncelleme: 20.02.2025 - 01:30
Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında 7 katlı binadan gelen sesler üzerine vatandaşlar, çatlama şüphesi ile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye ederek önlem aldı. Ekipler olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.
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