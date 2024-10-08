'Küçük Prens' Haliç Kongre Merkezi'ne geliyor

REKLAM advertisement1

İstanbul Haliç Kongre Merkezi, 21 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında dünyaca ünlü Küçük Prens gösterisine ev sahipliği yapacak. Dünya üzerinde bugüne kadar 1 milyonu aşkın izleyici tarafından izlenen Küçük Prens gösterisi Antoine de Saint-Exupéry’nin 1943 yılında yayımlanan aynı adlı eserinden uyarlandı.

Kasım ayında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak olan, yapımı Broadway Entertainment Group tarafından üstlenilen Küçük Prens, çocukları ve yetişkinleri sevgi, dostluk, sadakat ve insan doğası üzerine düşündüren bir hikaye sunuyor.

Dansın, müziğin, projeksiyonların ve akrobasinin uyumlu birleşimi olan Küçük Prens gösterisi, seyircilerin hayal gücünün sınırlarını zorlayacak. Gösteride, Küçük Prens’in farklı gezegenlerde karşılaştığı karakterler ve onların temsil ettiği değerler, tiyatro, dans, akrobasi ve ileri teknoloji video haritalama ile canlandırılıyor. Gösterinin biletleri satışa çıktı.