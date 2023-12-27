Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Küçük Esnaf tekrar gündemde: Filme dair ufak bir bakış

        Küçük Esnaf tekrar gündemde: Filme dair ufak bir bakış

        Unutulmaz bir klasik olan Küçük Esnaf filmi yeniden izleyicilerin ilgisini çekti. Nostaljiyi tazeleyen bu yapım, izleyicilere unutulmaz anları tekrardan yaşatmaya hazır. İşte sizin için, Küçük Esnaf filmine dair bazı detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2016 yapımı Küçük Esnaf filmi geçmişin tozlu raflarından günümüze geri dönüyor. Dün akşam 26 Aralık'ta televizyonda yayınlanan komedi tutkunlarının seveceği türde olan bu filmde kimlerin oynadığını merak ediyor musunuz? İşte, Küçük Esnaf filmine dair ayrıntılar…

        • 2

          FİLM NE ANLATIYOR?

          Mahalle çilingiri olan Berhudar, babasının ölümüyle birlikte babasının mafyaya borcu olduğunu öğrenir ve bu büyük borçla baş etmek zorunda kalır. Sorunlarından kurtulmanın bir yolunu bulma çabası içindeyken ise avukat Ezel ile tanışır. Avukatın, yaşadığı beladan kurtulmasına yardımcı olmasını umar. Ancak bilmediği bir şey vardır: O da benzer bir sorunla uğraşmaktadır.

        • 3

          KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU

          Berhudar Bakır’ı oynayan başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, Çok Güzel Hareketler Bunlar’dan itibaren adını duyurmaya başlayan oyuncudur.

        • 4

          Aynı şekilde Avukat Ezel’i canlandıran Zeynep Koçak da, Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen bir oyuncudur.

        • 5

          Bir diğer oyuncu Burcu karakterini oynayan Gupse Özay ise Yalan Dünya dizisiyle popülerleşen ve sonrasında birçok komedi filminde yer almış bir oyuncudur.

        • 6

          Diğer oyuncular ise şu şekildedir:

          Cengiz Bozkurt – Fahrettin

          Cezmi Baskın – Hüseyin

          Erdal Tosun – Haydar

          Kaan Yılmaz – Caner

          Ahmet Arslan – Kamil

          Ünal Yeter – Salih

          Olgun Toker – Oktay

          Beyti Engin – Dalyan

        • 7

          FİLME DAİR DİĞER DETAYLAR

          Türk yapımı komedi filmi Küçük Esnaf, 2016 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği filmin uzunluğu 1 saat 40 dakikadır. Film, İstanbul’un Ağva, Samatya ve Kadırga semtlerinde çekildi. Ayrıca filmin senaryosu, başrol oyuncuları olan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'a aittir.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        'Korucu' dehşet saçtı! 3 çocuk annesini öldürdü!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        Mustafa Hakkulu'nu öldürüp kayıp ilanı da vermiş!
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Panatasaray!
        Panatasaray!
        Habertürk Anasayfa