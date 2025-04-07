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        Haberler Bilgi Yaşam Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Küçük Esnaf filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Küçük Esnaf filmi 7 Nisan Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. İbrahim Büyükak , Zeynep Koçak tarafından kaleme alınan film, Bedran Güzel tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Küçük Esnaf filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 18:40 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:40
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        • 1

          Başrollerini İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’ın üstlendiği Küçük Esnaf filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren film, mafyadan kurtulmaya çalışan Beyhudar'ın başına gelen trajikomik olaylar anlatılıyor. İşte Küçük Esnaf filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta

        • 3

          KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLER?

          İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

          Zeynep Koçak – Avukat Ezel

          Cengiz Bozkurt – Fahrettin

          Cezmi Baskın – Hüseyin

          Gupse Özay – Burcu

          Ünal Yeter – Salih

          Olgun Toker – Oktay

          Beyti Engin – Dalyan

          Erdal Tosun – Haydar

          Kaan Yılmaz – Caner

          Hasan Aslan Giray – Taksici

          Kadir Polatçı – Bekir

          Ahmet Arslan – Kamil

        • 4

          FİLME DAİR DİĞER DETAYLAR

          Türk yapımı komedi filmi Küçük Esnaf, 2016 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği filmin uzunluğu 1 saat 40 dakikadır. Film, İstanbul’un Ağva, Samatya ve Kadırga semtlerinde çekildi. Ayrıca filmin senaryosu, başrol oyuncuları olan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'a aittir.

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