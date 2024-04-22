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        Haberler Magazin "Küçük Don Kişot’un Maceraları"nda buluştular

        "Küçük Don Kişot’un Maceraları"nda buluştular

        BKM, çocukları hayal gücüyle dolu bir maceraya çıkaracağı animasyon filmi "Küçük Don Kişot'un Maceraları" için özel bir gösterim yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 14:05 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:05
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        "Küçük Don Kişot'un Maceraları"nda buluştular
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        ALPER KUL, AYLİN KONTENTE, DOĞA RUTKAY, MAHİR İPEK VE ÖZGÜN AYDIN’IN SESİYLE "KÜÇÜK DON KİŞOT’UN MACERALARI"

        "Küçük Don Kişot’un Maceraları" usta oyuncuların sesleriyle hayat buldu. 'Güldür Güldür Show’un yıldız isimleri Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Özgün Aydın "Küçük Don Kişot’un Maceraları" için bir araya geldi. Stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşayan oyuncular Don Kişot’un dünyasını minik hayranları ile buluşturdu.

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        Eğlenceli animasyonun hikâyesi ise şöyle; Alfonso Kişot, büyük büyük büyük dedesi Don Kişot gibi, müthiş bir hayal gücüne sahip, 11 yaşında bir çocuktur. Tıpkı dedesi Don Kişot gibi çok sevdiği La Mancha kasabasını sadece kendisinin görebildiği tehlikelerden korumaktadır.

        Bir gün karanlık iş insanı Carrosso kasabaya gelir ve çeşitli bahanelerle La Mancha’yı ele geçirmeye çalışır. Alfonso artık sadece görünmeyen tehlikelere karşı değil aynı zamanda Carrasco’ya karşı da evini ve kasabasını korumak zorundadır. Alfonso, arkadaşları Pancho Panza ve Victoria’yı da yanına alarak heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceraya atılacaktır.

        "Küçük Don Kişot’un Maceraları", 26 Nisan’da gösterime girecek.

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        #Küçük Don Kişot’un Maceraları

        BURÇLAR

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