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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kübra Korkut'tan gümüş madalya! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Kübra Korkut'tan gümüş madalya!

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:08 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:08
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        Kübra Korkut'tan gümüş madalya!
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.

        South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Kübra, S7 sınıfında finalde son 3 paralimpik oyunların şampiyonu Kelly Van Zon'la karşılaştı.

        İlk iki seti 11-7 ve 11-3 kazanan milli sporcu, üçüncü sette 7-3 önde olmasına rağmen rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve seti 8-11 kaybetti. Dördüncü seti de 10-12 alan Hollandalı sporcu, setlerde durumu 2-2'ye getirdi.

        Şampiyonun belli olacağı sete Hollandalı sporcu iyi başladı ve saha değişimine 2-5 önde girdi. Kelly Van Zon, sette daha az hata yapan taraf oldu ve seti 4-11 maçı da 3-2 kazanarak üst üste dördüncü kez şampiyon oldu.

        Londra 2012'de takımlarda gümüş, Rio 2016'da bireyselde gümüş, Tokyo 2020'de bireyselde bronz madalya alan Kübra, Paris 2024'ü gümüş madalyayla tamamladı.

        Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

        Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 20'ye yükseldi. Tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye'nin, 8 Eylül'de sona erecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 10 gümüş, 7 bronz madalyası bulunuyor.

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