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        Haberler Objektife Takılanlar Kubilay Aka, ayrılığın nedenini açıkladı - Magazin haberleri

        Kubilay Aka, ayrılığın nedenini açıkladı

        Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile iki gün süren ayrılığın nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 09:42 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:02
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        "Tartıştık, ayrıldık"
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        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz hafta sonunda ayrılmış, iki gün sonra barışarak ilişkilerine devam etme kararı vermişti.

        'Adam'ıyla ayrıldı
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; "Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları" adlı sinema filminin galasına katılan Kubilay Aka, ayrılığın nedenini açıkladı. Aka, açıklamasında, konuyla ilgili olarak rol arkadaşı Gözde Gürkan'ın basını yanlış yönlendirdiğini iddia etti.

        Kubilay Aka, şunları söyledi; "Bugün hem çocukları güldürmek, hem de onlarla olmak için buradayız. Güzel bir animasyon filmi heyecanlıyız. Ben de ilk kez bir seslendirme yaptım. Hem de Karadenizli birisini seslendirdim. Biraz zorlandım ama eğlenceliydi'' dedi.

        Gazetecilerin, "Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşınızla aranızda yaşanan bir dedikodu çıktı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna ise "Burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama insanlara sizler mikrofon uzatıyorsunuz. Değişik bilgiler alıyorsunuz. Biz, her çift gibi kavga ettik, tartıştık. Hafsa, beni takipten çıktı, sonra barıştık ama böyle konuları bize sorun. Gereksiz insanlara mikrofon uzatmaya gerek yok. Tartıştık sadece. Ayrılık durumumuz yok."

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        Kubilay Aka, Nilperi Şahinkaya ile yer aldığı bir video çekimi yüzünden Hafsanur Sancaktutan ile tartışarak ayrılsa da rol aldığı dizideki partneri Gözde Gürkan ile birlikte olduğu iddia edilmiş, ayrılığın nedeninin bu olduğu öne sürülmüştü.

        Gözde Gürkan

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        #Kubilay Aka
        #Hafsanur Sancaktutan

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