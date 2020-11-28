"DÖRT YAŞINDAKİ KIZIM BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETİYOR"

Bu süreçte dört yaşındaki kızının kendisine çok şey öğrettiğini söyleyen Kubat, "Karantinada kızım ve eşimle birlikte birbirimize kenetlendik. Kızım bana çok şey öğretiyor, o büyürken ben de hayatı adeta yeniden öğreniyorum" dedi.